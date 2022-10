Aktualizováno: BIS ve výroční zprávě píše o ruském agentovi s vazbami na české novináře a politiky

Bezpečnostní informační služba (BIS) informuje o ruském agentovi s vazbami na české novináře a politiky. Využíval je podle kontrarozvědky k nastolování proruské politické agendy, koordinaci veřejných vystoupení politiků nebo medializaci témat, která jsou v souladu se zájmy Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2021 (ZDE).

Kauza zapojení ruských agentů do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a následné vyhoštění ruských diplomatů z ČR podle BIS výrazně omezila možnosti osobního setkávání pracovníků ruské ambasády a českých proruských aktivistů. „Docílili jsme toho, že ruská zpravodajská přítomnost z tradičních pozic legalizovaných na zastupitelském úřadu je na velmi nízké úrovni a v tuto chvíli nepředstavuje zásadní riziko pro bezpečnost ČR,“ řekl dnes novinářům šéf BIS Michal Koudelka.

V Česku jsou podle něj nadále ruští zpravodajci, ale pod jiným typem krytí. „Museli změnit formu a metody práce, přizpůsobit se zásadně situaci, která zásadně omezuje jejich činnost,“ podotkl Koudelka.

„Udržovat a rozšiřovat kontakty s proruskými aktivisty se nicméně dařilo jednomu z vlivových agentů působících ve prospěch orgánů ruské státní moci, který má navíc vazby i mezi novináři a zprostředkované kontakty s některými politiky,“ uvedla BIS ve výroční zprávě. Tyto vazby podle BIS využíval k nastolování proruské politické agendy, koordinaci veřejných vystoupení politiků a k medializaci témat, které jsou v souladu se zahraničněpolitickými zájmy Ruska.

„Vlivová skupina, jejíž je tento agent součástí, disponovala dostatkem finančních prostředků k tomu, aby udržovala, nebo dokonce rozšiřovala okruh proruských novinářů a aktivistů, kteří by kromě výroby alternativního mediálního obsahu pořádali veřejné akce využitelné ve prospěch ruské propagandy,“ uvedla BIS. Dodala, že „zapojeným osobám“ byly propláceny náklady na přípravu materiálů a v některých případech i zajištěny cesty do zahraničí, kde byla jejich činnost dále koordinována a kontrolována.

Podle BIS po snížení počtu diplomatů na ruské ambasádě odjela i řada osob s vazbami na ruské zpravodajské služby. Ty proto musí hledat „alternativní možnosti“ k vedení špionážních operací na českém území, uvedla kontrarozvědka. Očekává, že k tomu budou využívat schengenského prostoru a zemí, ve kterých se Rusku podařilo udržet masivní diplomatickou a zpravodajskou přítomnost.

Podle BIS se na některé proruské aktivisty obraceli zástupci ruských státních médií, aby získali tendenční stanoviska využitelná pro ruskou vnitrostátní propagandu.

Kontrarozvědka také upozornila, že v roce 2021 vzrostla poptávka od ruského vojenského průmyslu, který se projevoval zejména „v oblastech obráběcích strojů, materiálů a know-how i vojenského materiálu cestou reexportů a nedodržování/obcházení mezinárodních sankcí“. Dlouhodobé sankce EU vůči Rusku jsou podle BIS účinné a nutí Rusko hledat alternativní cesty k získávání požadovaného zboží.

BIS nezaznamenala, že by dezinformace před sněmovními volbami byly koordinované

BIS nezaznamenala, že by dezinformace spojené s loňskými sněmovními volbami byly koordinované. Jejich dopad hodnotí ve výroční zprávě za minulý rok jako marginální. Dominantní roli hráli podle dokumentu spíše než externě koordinované kampaně domácí šiřitelé dezinformačního obsahu. Dezinformace podle zprávy šířili i někteří kandidáti.

„Ačkoli se vyskytly informace mající za cíl podlomit důvěru ve volební proces, BIS nemá poznatky, že by je někdo koordinoval,“ stojí ve zprávě. Dopad hodnotí služba jako marginální. Domácí dezinformátoři podle ní v souvislosti s parlamentními volbami opakovaně recyklovali fámy, lži a manipulace, které mezi sebou sdílely zejména uzavřené komunity.

Celkově byla loni podle hodnocení BIS dezinformační scéna vzájemně propojená, ale decentralizovaná, přičemž dezinformace a konspirační teorie šířila převážně uvnitř komunity. Dezinformátoři cílili na osoby ve zhoršené životní situaci a nespokojené frustrované jedince. Jednou z hlavních motivací přitom byla vidina zisku v podobě příspěvků od publika. Někteří dezinformátoři finanční profit měli, konstatuje BIS. Fámy šířili zejména po facebooku, prostřednictvím řetězových e-mailů a dezinformačních webů. K radikálnější komunikaci využívala část antisystémového spektra sociální síť Telegram.

Mezi tématy převládala ta spojená s epidemií covidu-19, očkováním a protiepidemickými opatřeními. Někteří kandidáti šířili dezinformace i v rámci své volební kampaně, po jejich volebním neúspěchu se proticovidová scéna podle BIS propojila a začala své aktivity koordinovat. Anti-covid hnutí podle zprávy tak poskytlo prostor pro šíření radikálních a extremistických tezí do společnosti. „Obdobnou kooperaci napříč antisystémovým prostředím lze v českých poměrech považovat za unikátní, mobilizační potenciál hnutí však zůstal nízký a z pohledu celospolečenského vlivu marginální,“ konstatuje zpráva.

V kapitole zprávy věnované extremismu BIS konstatuje, že se extremisté účastnili některých anti-covidových demonstrací. Samostatné akce pořádali jen výjimečně a celkově jejich činnost stagnovala. Riziko vidí služba v radikalizaci některých psychicky labilnějších jedinců, kteří mohou být extremisty ovlivněni. V souvislosti s odezníváním pandemie covidu-19 BIS předpokládá, že se extremisté vrátí k tradičnějším tématům, jako je například migrace.

Loni byli aktivní kyberšpionážní aktéři zejména s vazbou na Rusko a Čínu

BIS loni zaznamenala aktivity zejména ruských a čínských státních či státem podporovaných kyberšpionážních aktérů. Cílili na Českou republiku, ale i na další země Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Kyberútoky loni mířily na ministerstva, armádu či další úřady, ale také na nevládní neziskové či výzkumné organizace, uvedla BIS ve výroční zprávě.

Tajná služba zachytila například několik prvků infrastruktury zahraničních skupin, jež sloužily k šíření malware nebo k ovládání dalších částí infrastruktury útočníků v jiných státech. V jednom případě BIS analyzovala celou paletu nástrojů využívanou konkrétním aktérem.

BIS také odhalila infrastrukturu využitou k spear-phishingovému útoku na desítky diplomatických zastoupení evropských států po světě. Spear-phishing je obvykle podvodný e-mail se snahou o získání přístupu k informacím či penězům. BIS zaznamenala několik takových případů, kdy útočníci použili legitimní e-mailové schránky skutečných osob, často jde o ty téměř nepoužívané.

Česko podle kontrarozvědky neslouží útočníkům jen jako místo pro provoz infrastruktury, ale také jde často o konkrétní cíl. Terčem byly třeba ministerstva, armáda či neziskové nebo výzkumné organizace se zaměřením na mezinárodní vztahy, lidská práva, bezpečnostní otázky či další témata spojená například s podporou demokracie.

Útočníci dále využívají takzvaný zero day, tedy nově objevené zranitelnosti hardwareových i softwareových produktů, o nichž výrobce ani odborná komunita nevědí, a neexistuje tak bezpečnostní záplata. BIS zmínila loňské útoky na poštovní server Microsoft Exchange, které měly globální dopad. Za útoky stáli různí aktéři, část měla vazbu na Čínu.

Záplaty sice byly instalovány relativně rychle, u některých serverů ale byla kompromitace úspěšná, a to i v ČR, píše BIS. Bezpečnostní chyby byly odhaleny také u nástroje Log4j, což je jeden z logovacích modulů založených na jazyce Java, který využívá velké množství služeb na internetu. Nejedná o samostatnou aplikaci, ale o knihovnu, která je součástí různých softwarových řešení. Potenciální množství zranitelných cílů je tak obrovské. V Česku ale BIS zneužití této zranitelnosti nezaznamenala.

Kybernetickým útokům se BIS věnuje i v kapitole o Číně. Země je podle kontrarozvědky v posledních letech jedním z nejaktivnějších aktérů. Zvýšilo se množství útoků i jejich sofistikovanost a závažnost. „Celosvětové pronikání čínských technologií do důležitých sítí státní infrastruktury nebo vzestup čínských technologií internetu věcí lze v kombinaci s masivním sledováním internetu hodnotit jako zásadní bezpečnostní hrozbu,“ uvedla BIS.

Čína představuje rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu

Čína představuje podle české kontrarozvědky rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu. V roce 2021 BIS zaznamenala celé spektrum jejích vlivových operací, které byly proti zájmům České republiky. BIS v souvislosti se snahou získat v ČR pokročilé technologie varuje před akvizicemi Číny v českých společnostech a před snahou o přenášení výroby do Číny.

„Navzdory pozornosti české společnosti, která je aktuálně prioritně zaměřená na vztahy s Ruskem, představuje Čína rostoucí komplexní zpravodajskou hrozbu,“ napsala kontrarozvědka. Dodala, že čínská zpravodajská činnost je v ČR i nadále na vysoké úrovni. V roce 2021 BIS zaznamenala vlivové operace, které se pohybovaly na celém spektru aktivit ve prospěch čínských a proti českým zájmům.

Čínští zpravodajci v roce 2021 působili pod diplomatickým nebo novinářským krytím. Do jejich zpravodajských aktivit se zapojili i čínští kariérní diplomaté, uvedla BIS. Čína měla například v souvislosti se sněmovními volbami zájem o predikce politického vývoje v ČR, povolební scénáře nebo dopady na česko-čínské vztahy. Poptávala proto služby českých expertů a agentur, které by byly schopny dodávat odpovídající analýzy a průzkumy. „Poté, co volební výsledky přinesly ztrátu některých dlouhodobě budovaných kontaktů, následovala ze strany Číny intenzivní práce na tzv. damage control, včetně hledání nových partnerů na české politické scéně,“ uvedla kontrarozvědka.

Poznamenala, že se zorientováním se v povolebním vývoji Číně pomáhali mimo jiné někteří akademici. Kontakty z akademického prostředí podle BIS pro Čínu dlouhodobě znamenají cenný zdroj politického zpravodajství. „Pro ČR přináší riziko využívání kapacit české akademické sféry pro podporu zájmů cizí moci,“ dodala BIS.

Kontrarozvědka zároveň poznamenala, že se EU a NATO snaží neposkytovat Číně technologie z oblasti tzv. přelomových technologií (EDT - Emerging Disruptive Technologies), tedy umělé inteligence, autonomních systémů nebo třeba nanotechnologie. Čína se naopak snaží pokročilé technologie získat. „Rizikem jsou v této souvislosti zejména akvizice Číny v českých společnostech a snahy o přenášení výroby do Číny (včetně využívání reverzního inženýrství),“ uvedla BIS.

Podle BIS také Čína pokračovala ve svém vlivovém působení. V čínských médiích se třeba objevila ostrá kritika ČR za údajné opakované porušování principu jedné Číny. BIS poznamenala, že Čína podmiňovala poskytnutí své vakcíny proti covidu-19 okamžitým ukončením spolupráce mezi ČR a Tchaj-wanem.

BIS také upozornila na zpravodajské využívání čínských krajanů v ČR. Kromě toho, že podílet se na zpravodajských činnostech musí čínští občané a organizace podle zákona, využívá Čína k získání poslušnosti a respektu k vládnoucí komunistické straně také státní propagandu. „Kombinací vynucené poslušnosti a strachu z negativních následků protirežimního jednání si Čína v zahraničí vytváří síť loajálních krajanů využitelných pro své vlivové operace,“ uvedla kontrarozvědka.

Co se týče Íránu, jeho zpravodajské aktivity podle BIS představují dlouhodobou bezpečnostní hrozbu pro evropské státy včetně ČR. Charakter aktivit na českém území ale dosud nebyl zásadní.

BIS také i loni věnovala pozornost libanonským jedincům, kteří by mohli udržovat vazby na šíitské hnutí Hizballáh. „Aktivity libanonské komunity byly významně omezeny opatřeními proti pandemii covid-19 a nepředstavovaly ohrožení zájmů ČR,“ dodala služba.