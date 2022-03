Putinův jaderný kufřík. Zavazadlo na výlet do doby kamenné

Putinovo Rusko má dost jaderných zbraní na to, aby zničilo civilizaci. Je neuvěřitelně lehké je odpálit, ale téměř nemožné vyhrát s nimi válku.

Teď jsou ruské jaderné zbraně ve stavu ‚vysoké pohotovosti‘. Co to znamená?

Fakticky jen to, že Vladimir Putin upozornil na vojenskou sílu Ruska. Je ohromující. Jeho země má podle dat Bulletin of the Atomic Scientics 4477 jaderných hlavic. Z toho je 1 588 hlavic připraveno k tomu, aby mohly být během několik minut na rozkaz odpáleny, anebo aby s nimi mohly vzlétnout bombardéry. (812 z nich se nachází na balistických raketách, 576 na ponorkách a 200 na bombardérech.)

Jak by takový rozkaz vypadal?

Ruská trojka s kufříky

Nahlíženo technologicky, obdobně jako u amerických ‚nukes‘. Jak americký, tak ruský prezident má svůj ‚jaderný kufřík‘. Americkému zavazadlu se říká ‚fotbal‘, ruskému ‚Čeget‘ – podle hory na severním Kavkazu.

V neprůstřelném Čegetu není pověstné červené tlačítko. Je to komunikační prostředek, do kterého prezident zadává kód potřebný k odpalu strategických zbraní.

Rusové mají tři kufříky. Jeden pro prezidenta (Vladimir Putin), jeden pro ministra obrany (Sergej Šojgu) a jeden pro náčelníka generálního štábu (Valerij Gerassimov).

Informace o tom, jak souhra mezi nimi vypadá, se rozcházejí. Z vládních zdrojů vyplývá, že k zahájení jaderného úderu je nutný souhlas všech tří plus velitele strategických sil, který je konečným článkem řetězu. Jiný zdroj však tvrdí, že stačí souhlas dvou ze tří, anebo jen prezidenta. A v naléhavém případě může o úderu rozhodnout i armádní velení, které má přístup ke všem kódům.

„Skutečná kontrola nad jadernými zbraněmi nikdy nebyla v rukou politického vedení. Vždy to bylo pod kontrolou ministra obrany a generálního štábu… Schopnost odpalovat jaderné zbraně existuje kdesi hluboko pod horními vrstvami ruské politické a vojenské moci,“ píše Henry D. Sokolski v knize Nuclear Weapons Security Crisis: What Does History Teach?

Dá se však věřit tomu, že by si to generálové dovolili bez Putina?

Dám jadernou ránu, bum, bum

Putin každopádně dává najevo, že jadernými zbraněmi řinčet nepřestane. Následující video z 26. února zachytilo převoz mezikontinentálních balistických raket do Moskvy – na přehlídku, která se uskuteční na Rudém náměstí v Moskvě.

Ruský útok strategickými zbraněmi by každopádně vyvolal americkou odpověď. Taková válka by zničila civilizaci a ti, kteří by jadernou apokalypsu přežili, by příští války vedli jen klacky a kameny, jak prorokoval Albert Einstein.

Jsou ale Putinovy výhružky úplně plané? Co když ruský prezident jaderné zbraně skutečně použije – ne k přímému útoku, ale k tomu, aby předvedl jejich sílu?

Na takovou možnost upozornil ruský vojenský analytik Pavel Felgenhauer. „Putin je v těžké situaci... Jednou možností pro něj je zastavit dodávky plynu do Evropy a doufat, že to Evropany donutí se stáhnout. Další možností je odpálit jadernou zbraň někde nad Severním mořem mezi Británií a Dánskem a čekat, co se stane,“ řekl Felgenhauer stanici BBC.

Nejspíš bychom s takovou variantou nejspíš měl počítat. Vladimir Putin už několikrát naše očekávání překonal.

