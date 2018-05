Čeští hokejisté medaili nezískají. Ve čtvrtfinále nestačili na USA

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Výběru USA se povedla odveta za prohrané čtvrtfinále na jihokorejské olympiádě. Výhru 3:2 nad Čechy zařídil dvěma góly Patrick Kane. I když český tým v utkání prohrával o dvě branky, dokázal ztrátu ve druhé třetině vymazat. Ve vyrovnané poslední části ale rozhodl individuální akcí Kane. Trenér Josef Jandač se tak loučí s českým výběrem bez získané medaile během svého angažmá.

Američané byli lepší od první minuty zápasu. Svoji převahu dokázali časem přetavit v dvoubrankové vedení. Po deseti minutách unikla největší hvězda USA Patrick Kane obránci Adamu Poláškovi a střelou ke vzdálenější tyči nedal Pavlu Francouzovi v brance šanci. Za necelé dvě minuty zvyšoval Cam Atkonson. Nick Bonino mu dokázal od mantinelu posunout kotouč přímo před Francouze, který na kličku do bekhendu neměl nárok. V útoku se Češi do přestávky nepropracovali do výraznější šance ohrozit brankáře New Jersey Devils Keitha Kinkaida.

Jenže ve druhé třetině se hráči ve světlých dresech dokázali vypjat k výrazně lepšímu výkonu. Napřed zaváhal ve velké šanci Tomáš Plekanec, který místo střely přímo před gólmanem zkoušel najít spoluhráče. V pětadvacáté minutě už ale bylo na české straně mnohem veseleji. Češi v útočné třetině rychle zakombinovali, a po Gudasově přihrávce pálil Michal Řepík přesně k bližší tyči. Čtvrtá branka kapitána českého výběru paradoxně nakopla spíše jejich soupeře.

Několik nebezpečných amerických průniků a následných šancí ale vždy dokázal zneškodnit Francouz, který názorně ukázal, proč bude od příští sezóny chytat v dresu Colorada Avalanche ve slovutné NHL. A tak gólově udeřilo na druhé straně. David Pastrňák našel při přesilové hře hokejku Martina Nečase, na jehož pokus neměl Kinkaid šanci zasáhnout. Vyrovnané skóre vydrželo i navzdory několika dobrým příležitostem v euforii hrajících Čechů.

Jak již bylo zmíněno ve třetí třetině se Američané ujali znovu vede ní díky Kaneově osmé brance na šampionátu. Kapitán USA si v 47. minutě napřed položil na led Filipa Hronka, aby si sám před Francouzem poradil dalším přesným zakončením. Přitom jeho gólu předcházely dobré příležitosti českého výběru. Výborný za dvě minuty málem přidal další branku, když se uvolnil skvělou obrátkou a bekhendem trefil jen brankovou konstrukci.

I přes snahu a hru bez brankáře se českým hráčům nepodařilo vyrovnat. Největší šancí tak bylo čtyři minuty před koncem tečované nahození Hronka od modré, které jen těsně minulo tyč americké branky.