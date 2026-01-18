Macinka: Prezident se s nabídnou letounů Ukrajině zachoval jako slon v porcelánu
18. 1. 2026 – 15:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Macinka to dnes řekl v České televizi. Reakci prezidentské kanceláře ČTK zjišťuje.
Macinka uvedl, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž způsobil problémy. "Koaliční partneři nic takového nevěděli. On není ten, kdo by měl něco takového říkat, slibovat, navrhovat nebo domlouvat. To opravdu není jeho role," řekl k prezidentovi Macinka.
Šéf diplomacie doplnil, že o zájmu Ukrajiny o české letouny ví, ukrajinská strana ho o tom informovala na návštěvě Ukrajiny, kterou Macinka podnikl na začátku ledna. "Ale já jsem nikomu nic neslíbil, protože vím, že to je citlivá otázka zejména mezi koaličními partnery a nejprve je třeba se o tom pobavit za zavřenými dveřmi," poznamenal.
Záležitostí se budou zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí zabývat na koaliční radě. Vláda se touto věcí zatím nezabývala. Tím, že prezident o nabídce veřejně mluvil, podle Macinky spíše snížil pravděpodobnost, že Česko letouny Ukrajině poskytne. "Zachoval se jako slon v porcelánu," řekl Macinka. "Nevím, jestli by se radši neměl věnovat spíše nějakým symbolickým aktům, pokládání věnců, přijímání státních vyznamenání. Ale toto opravdu není jeho rozhodování, má to koordinovat, má se zeptat. Ale vyhlašovat nějaké věci do médií bez dialogu s vládou fakt je silně kontraproduktivní," dodal Macinka.
Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes ČTK řekla, že pokud se jedná o letouny typu L-159, v době, kdy z úřadu odcházela, veškerá letadla, která byla v užívání, armáda potřebovala a nechtěla je vydávat za nepotřebný majetek. Ministerský post opustila Černochová v polovině loňského prosince. "Poslední informace, které jsem já měla od vojáků, byla, že žádný nepotřebný majetek není teď možné Ukrajině poskytnout," uvedla. Letadla podle ní mají životní cyklus a je možné, že některé z letounů dosáhly jeho konce. "Tam pak by to smysl asi dávalo. Ale každopádně, když jsem končila na ministerstvu obrany já, stanovisko vojáků bylo, že žádný nepotřebný majetek, který by mohli poskytnout Ukrajině ze strany armády, tam není," uvedla. Dodala, že neví, zda v tuto chvíli je úplně na stole vyčlenění letadel z nějakých rezerv.