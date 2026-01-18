Dnes je neděle 18. ledna 2026., Svátek má Vladislav
Antarktida skrývá 4 temná tajemství, o kterých se nemluví: co je pod ledem, zneklidňuje i vědce

18. 1. 2026 – 14:09 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Antarktida je místo, které v lidech probouzí zvláštní druh zvědavosti. Není to jen led. Je to bílý kontinent, kam se běžně nedostanete a kde člověku nic nepatří. A právě proto kolem ní vzniklo tolik příběhů, které se šíří dál rychleji než polární vítr.

Internet je plný videí o podzemních městech, tajných nacistických základnách i UFO zapíchnutém v ledu. Jenže otázka zní: co z toho má reálný základ a co je jen dobře napsaná legenda?

Antarktida je opravdu extrém. A právě to je důvod, proč jí věříme víc než jiným místům

Nejde jen o to, že je Antarktida odlehlá. Je to kontinent, kde jsou podmínky tak tvrdé, že si člověk automaticky říká: „Tady se může stát cokoliv.“ A přesně tohle je psychologický klíč.

Když je něco daleko, nepřístupné a málo prozkoumané, lidský mozek si začne doplňovat prázdná místa. Je to přirozené. Stejně jako když v noci slyšíte podivný zvuk v bytě a najednou máte pocit, že tam někdo je. Antarktida v tomhle duchu rezonuje napříč celou planetou.

Operace Highjump: skutečná expedice, která se stala živnou půdou pro konspirace

Jedním z nejčastějších „důkazů“, které konspirační teorie vytahují, je operace Highjump. A ano -  tahle akce se opravdu stala.

Šlo o americkou námořní expedici do Antarktidy v letech 1946–1947, vedenou admirálem Richardem E. Byrdem. Oficiální cíle byly střízlivé: testování techniky, logistika, trénink v extrémních podmínkách a budování zázemí pro výzkum. Nic mimořádně tajemného. Jenže přesně takové věci zní pro část lidí podezřele: armáda, led, konec světa, utajení… a mozek už si to dopíše sám.

A pak stačí jedna věta vytržená z kontextu, jedno „varování“ v novinách, jeden nejasný rozhovor… a máte příběh o tom, že tam Američané bojovali s něčím, co nemělo existovat.

Německá expedice 1938–1939: skutečný základ pro mýtus o „Novém Berlíně

Další častá legenda tvrdí, že nacisté měli v Antarktidě tajnou základnu, kam se po válce stáhli a budovali tam technologické zázraky. Realita je méně filmová, ale historicky doložená.

Německo skutečně vyslalo expedici do oblasti, které se říká Nové Švábsko (New Swabia), v letech 1938–1939. Cílem bylo mapování a snaha o budoucí územní nárok. To je všechno. Žádné podzemní město, žádné tajné teplé jeskyně, žádná superzbraň pod ledem.

Jenže v kombinaci s atmosférou druhé světové války a fascinací nacistickými „záhadami“ vznikl mýtus, který se šíří dodnes, protože je prostě až příliš dobrý na to, aby ho lidé pustili.

Proč Antarktida přitahuje tolik konspirací?

Antarktida je jako prázdné plátno. A konspirační teorie jsou barvy, které na něj někdo stříká. Čím víc je místo izolované, tím snáz se na něj promítne cokoli: tajné experimenty, UFO, skryté civilizace, zakázané mapy.

Odborné články, které se konspiracím věnují, upozorňují, že právě kombinace nedostupnosti, vojenské historie a minimálního „běžného“ života je důvod, proč se Antarktida stala magnetem pro podobné příběhy.

A pak je tu ještě jedna věc: Antarktida je pro lidi symbol. Poslední hranice. Místo, kde máme pocit, že se skrývá odpověď na něco většího než jen geografie.

A co „podzemní města“ pod ledem?

Zní to jako fantasy, ale tady je důležité rozlišovat.

Ano, pod Antarktidou se nachází obrovské struktury, jezera a útvary, které věda zkoumá. Jenže to nejsou města. Jsou to přírodní jevy, které mohou na satelitních snímcích vypadat zvláštně, protože lidský mozek miluje vzory. A když uvidí něco, co připomíná pyramidu, udělá z toho pyramidu.

Existuje i odborný text, který se přímo zabývá mýtem o „Hitlerově antarktické základně“ a ukazuje, jak se legenda odtrhla od reality a proč pro ni neexistují důkazy.

Pravda je možná méně šokující. Ale o to silnější

Antarktida nepotřebuje UFO, aby byla fascinující.Nepotřebuje nacistické tunely, aby byla tajemná.Stačí, že existuje sama o sobě.

Je to kontinent, kde se píše budoucnost planety. Kde se zkoumá klima, ledovce, oceány i to, co se stane, když se rovnováha světa začne lámat. A možná je právě tohle důvod, proč nás Antarktida tolik přitahuje.

Protože pod tím vším není největší tajemství mimozemská loď.Ale otázka, jak která je teď na místě jak dlouho ještě tenhle led vydrží?

Tagy:
Výzkum ufo Antarktida tajemství Adolf Hitler podzemní město
Zdroje:
atlasobscura.com, vocal.media, swoop-antarctica.com, coolantarctica.com, mujlife.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Nejnovější články