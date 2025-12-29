Macinka nadále předpokládá, že Babiš navrhne Turka na ministra
29. 12. 2025 – 14:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí.
Řekl to dnes v České televizi (ČT). Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
Hrad před týdnem po jednání prezidenta Petra Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Macinka, který kromě ministerstva zahraničí vede dočasně právě ministerstvo životního prostředí, nicméně předpokládá, že Babiš Turka do funkce navrhne a prezident ho poté i přes výhrady jmenuje. "Jedná se o vládu Andreje Babiše, nejedná se o vládu Petra Pavla. Motoristé mají jasného, jediného kandidáta na ministra životního prostředí, a tím je Filip Turek," poznamenal dnes v ČT Macinka.
Na začátku ledna se mají Macinka, Turek a Babiš společně sejít, aby se domluvili na dalším postupu před novoročním obědem prezidenta s předsedou vlády, který se uskuteční 7. ledna. Šéf Motoristů věří, že věc se podaří vyřešit, nebude třeba podávat kvůli Turkovi kompetenční žalobu.
"Pan prezident vyjádřil poměrně jasně svůj názor. Možná tím splnil nějakou svoji osobní povinnost, kterou cítil, že má udělat. Ale dále už je to o tom, jakou vládu chce premiér Babiš a jaká vláda vznikla na základě výsledků voleb," dodal Macinka. Kabinet sestavili ANO, SPD a Motoristé.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.