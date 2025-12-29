Ředitel ke sloučení Motola s Homolkou: Pro pacienty se nic nemění
29. 12. 2025 – 13:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pro pacienty se sloučením pražské Fakultní nemocnice Motol se sousední Nemocnicí Na Homolce od 1.ledna 2026 nic nemění.
Péče bude poskytována ve stejném rozsahu a zajistí ji stejný odborný tým, řekl v rozhovoru s ČTK ředitel obou zařízení Petr Polouček. Od sloučení si vedení slibuje úspory na režijních nákladech a centralizaci některých provozních činností, například stravování, logistiky, údržby, administrativy či veřejných zakázek. Do několika let chce ušetřit na provozu přes půl miliardy korun ročně.
Sloučení dvou takto velkých nemocnic je podle ředitele svým rozsahem v českém zdravotnictví ojedinělé. "Od října 2025, kdy jsme obdrželi oficiální rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, bylo nutné nejprve detailně analyzovat všechny procesy a v obou institucích vytvořit podmínky pro integraci," uvedl. Jednotlivých kroků jsou podle něj stovky, možná tisíce.
Spojené zařízení ponese název Fakultní nemocnice Motol a Homolka a vznikne jedna organizační i ekonomická entita. "Tím dojde ke snížení duplicitních režijních nákladů, zjednodušení řízení, efektivnějšímu plánování investic a celkově stabilnějšímu ekonomickému řízení," doplnil.
Letos se podle něj podařilo snížit náklady na provoz a služby o více než 200 milionů. "Na provozně-technickém úseku lze v horizontu několika let reálně očekávat snížení nákladů o více než půl miliardy korun ročně," uvedl. Další významné úspory očekává také v oblasti veřejných zakázek.
Kromě vytvoření nové organizační struktury a sjednocení postupů i procesů bylo podle něj nutné jednat také se zdravotními pojišťovnami, dodavateli a státními institucemi. Připravená ke spuštění 1. ledna je rovněž nová webová adresa a doména fnmh.cz.
Proces podle Poloučka ani poté nekončí. "S integrací budeme pokračovat v průběhu celého roku 2026, přičemž zejména první čtvrtletí bude mimořádně náročné," uvedl. Pracovat se bude například na sjednocení ekonomických, IT a dalších systémů obou nemocnic. Pokračovat budou také velmi intenzivní jednání s odborovými organizacemi obou nemocnic.
Nemocnice v současné době dokončuje investice za téměř pět miliard korun. Stavba onkologického centra má vyjít na 4,5 miliardy korun, z toho většinu pokryjí dotace z evropských fondů a DPH bude částečně financována ze státního rozpočtu. Původní časový skluz se podle Poloučka podařilo zkrátit.
"Věřím, že stavbu stihneme dokončit v termínu, který nepovede ke krácení dotace," dodal. Podle pravidel Národního plánu obnovy musí být centrum zkolaudováno do konce června 2026, nemocnice stanovila o měsíc kratší termín, který podle něj akceptoval i dodavatel.
Fakultní nemocnice Motol je největším zdravotnickým zařízením v Česku. Má podle loňské výroční zprávy přes 2200 lůžek a 6700 zaměstnanců. Loni tam bylo hospitalizováno téměř 80.000 lidí a bylo jim poskytnuto téměř 900.000 ambulantních ošetření. Nemocnice Na Homolce má téměř 400 lůžek a přes 1700 zaměstnanců. Loni měla podle výroční zprávy přes 19.000 hospitalizovaných a více než 340.000 ambulantních vyšetření.
Loni Motol podle údajů ministerstva financí vykázal kladný hospodářský výsledek přes 540 milionů korun při nákladech 17,3 miliardy a výnosech 17,9 miliardy korun. Hospodaření výrazně menší Homolky skončilo za loňský rok v přebytku 484 milionů korun.
Letošní ekonomická situace Motola už však podle Poloučka tak příznivá není. "Kladný hospodářský výsledek z minulého roku neznamená, že je nemocnice v současnosti v dobré finanční kondici," uvedl. Jen vícenáklady investičních akcí podle něj významně přesahují miliardu. "V takto složité finanční situaci Motol historicky nikdy nebyl," dodal. Nemocnice proto požádala před několika měsíci ministerstvo financí o zápůjčku, kterou však zatím neobdržela.
Polouček vede Nemocnici Na Homolce od roku 2018, v dubnu 2025 ho tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pověřil také řízením Fakultní nemocnice Motol po policejním zásahu v této instituci. Kvůli údajnému úplatkářství ze strany dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Bývalý ředitel Motola Miloslav Ludvík (dříve tehdejší ČSSD) a jeho náměstek Pavel Budinský zůstávají i více než devět měsíců po zásahu policie ve vazbě. "Vyšetřování nadále probíhá, ale na každodenní provoz nemocnice to nemá žádný dopad," uvedl Polouček.