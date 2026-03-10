Lunární horoskop na úterý 10. března: Rozhýbejte stojící projekty, ale v penězích buďte nohama na zemi
10. 3. 2026 – 8:48 | Magazín | Natálie Kozak
Úterý testuje naši vnitřní sílu. Je to vynikající čas pro rozhodné kroky v podnikání i vzdělávání. Přestože nás ohnivá energie vybízí k rychlosti, v otázkách financí a nových závazků radíme k mírné opatrnosti. Dozvíte se, jak dnes najít rovnováhu mezi odvahou a rozvahou.
Úterý 10. března je dnem, kdy se ohnivá energie Střelce spojuje s dynamikou ubývajícího Měsíce a vytváří ideální podmínky pro ty, kteří se nebojí převzít kormidlo. Přechod mezi 20. a 21. lunárním dnem je tradičně spojován s „energetickým skokem“. Pokud jste v uplynulých dnech cítili, že přešlapujete na místě, dnešek vás může vystřelit kupředu.
Tady je váš lunární průvodce pro den, který přeje odvaze a novým rolím.
Čas pro lídry: Odhoďte skromnost
Energie Střelce nás dnes postrčí tam, kde je potřeba rozhodnost. Pokud přesně víte, co chcete, vesmír vám půjde naproti. Dnešek je výjimečný tím, že dává šanci i těm, kteří obvykle stojí v pozadí.
- Vůdčí role na zkoušku: Máte pocit, že byste dokázali projekt vést lépe? Dnes je ten správný den si to vyzkoušet. Zhodnoťte, jak se v roli lídra cítíte- může to být přirozenější, než jste si mysleli.
- Oživte staré plány: Projekty, které „zamrzly“ v administrativě nebo kvůli nedostatku odvahy, dnes dostávají novou krev do žil. Nebojte se je znovu otevřít.
Odpolední jiskření a nečekaná setkání
Zatímco dopoledne patří práci a ambicím, odpoledne se energie začne stáčet k mezilidským vztahům.
- Romantika z čistého nebe: Hvězdy naznačují, že nečekaná setkání v druhé polovině dne mohou mít velmi rychlý spád. Z náhodného seznámení se může vyklubat intenzivní vztah dřív, než se nadějete.
- Talisman dne: Pokud chcete podpořit své štěstí a dodat si energii, sáhněte po špercích s granátem. Tento kámen v barvě krve skvěle rezonuje s dnešní ohnivou silou.
Finance a praktické kroky
V souladu s ubývajícím Měsícem je dnes skvělý čas na uzavírání obchodních dohod, které mají jasný směr. Pokud uvažujete o pojistkách nebo vyřizování majetkových věcí, energie Střelce vám dodá potřebný nadhled.
- Opatrně s ukvapenými závazky: I když je den nakloněn akci, v oblasti financí a půjček si zachovejte střízlivost. Energie dne je rychlá, což je skvělé pro rozjezd projektů, ale riskantní pro podepisování dlouhodobých dluhů bez řádného promyšlení. Nechte si prostor pro zadní vrátka.