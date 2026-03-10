Během týdne se počasí výrazně promění, upozorňují meteorologové. Začne to už dnes
10. 3. 2026 – 9:09 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují na změny v počasí, které můžeme očekávat především v druhé polovině týdne.
Šnůra pěkných jasných jarních a teplotně už vlastně pomalu letních dní byla tak dlouhá, že už by jeden skoro zapomněl, že počasí také může vypadat jinak než pěkně.
Nyní nám ale příroda připomene, že také existuje zamračeno a déšť, předpovídají meteorologové z ČHMÚ.
Trend půjde pozorovat už dnes: „Během dnešního dne bude na obloze více oblačnosti než včera, tedy většinou oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se již mohou objevit přeháňky,“ píší odborníci na sociální síti.
„Nejvyšší teploty během dneška budou 12 až 17 °C. Odpoledne se začnou mraky rozpouštět, později večer místy až vyjasnění,“ pokračují.
Podobně bude i zítra, tedy ve středu: „Zítřejší den začne nejprve s malou oblačností, ale v Čechách začne od západu mraků přibývat a hlavně odpoledne a večer se tu místy vyskytnou přeháňky. Zítřejší maxima budou podobná dnešním,“ předpovídají.
Ve čtvrtek už by mělo pršet častěji: „Ve čtvrtek je vyšší pravděpodobnost občasného deště na většině území a díky tomu se v Čechách trochu ochladí,“ dodávají.
Avizovaný propad teplot je vidět i na týdenní předpovědi ČHMÚ: Graf hovoří jasně, v druhé polovině týdne a o víkendu bychom měli vidět teploty okolo 9 °C.