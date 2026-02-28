Dnes je sobota 28. února 2026., Svátek má Lumír
Lunární horoskop na sobotu 28. února: Den, kdy se náhody mění v osudová vodítka

28. 2. 2026 – 8:04 | Magazín | Natálie Kozak

zdroj: Freepik
Přichází unikátní konstelace, která otevírá brány k naší intuici. Zapomeňte na hlučné oslavy a raději vezměte do ruky karty nebo runy. Zjistěte, proč jsou dnes vašimi nejlepšími spojenci ticho, modrý safír a pozorné oko pro detaily.

Sobotní atmosféra nás vyvádí z domácího bezpečí Raka a vrhá nás do záře lvím sebevědomím protkaného Měsíce. Přechod mezi jedenáctým a dvanáctým lunárním dnem vytváří energetický most, po kterém k nám proudí informace z jiných rovin. Je to den, kdy se „náhody“ stávají vzkazy a intuice mluví hlasitěji než rozum.

Jakmile se Měsíc začne přesouvat ze znamení Raka do Lva, energie se promění z citové hloubky v tvořivou sílu. Druhá polovina dne slibuje být obzvláště zajímavá- Vesmír si pro nás připravil celou řadu znamení a vodítek, která nám mají pomoci najít náš vlastní „Svatý grál“.

Pokud jste v pátek pečovali o své tělo, sobota vás zve k péči o duši a k naslouchání tichému šepotu Vesmíru.

Mystika a věštění: Otevřete brány poznání

Tento den je jako stvořený pro praktiky, které nám umožňují nahlédnout za oponu všední reality. Pokud vás láká astrologie, tarot, runy nebo čínská Kniha proměn (I-ťing), dnes je ta správná chvíle vzít je do ruky.

  • Naslouchejte znamením: Vesmír k nám dnes promlouvá skrze symboly. Všímejte si opakujících se čísel, náhodných útržků rozhovorů nebo snů, které si pamatujete i po probuzení. Každý takový detail může být klíčem k vašemu dalšímu směřování.
  • Samota jako dar: I když Lev obvykle miluje publikum, dnešní konstelace doporučuje pravý opak. Skupinové aktivity, hlučné večírky nebo návštěvy přeplněných míst pravděpodobně nepřinesou očekávanou radost. Naopak by vás mohly připravit o drahocennou energii potřebnou pro vnitřní vhledy.

Kameny dne: Modrý safír a čirý ametyst

Chcete-li podpořit svou intuici a ochránit své energetické pole, sáhněte po šperku s modrým safírem nebo čirým ametystem.

  • Modrý safír vám pomůže udržet jasnou mysl a soustředění na podstatné věci.
  • Ametyst působí jako duchovní filtr, který odstiňuje vnější chaos a otevírá korunní čakru pro příjem vesmírných informací.

Vztahy a společnost: Klidný přístav

V sobotu se raději stáhněte do ústraní. Dlouhé hovory o ničem by vás dnes mohly zbytečně vyčerpat. Pokud cítíte potřebu sdílení, volte jen ty nejbližší lidi, se kterými dokážete i mlčet. Ve vztazích dnes hledejte hloubku.

