Zastřelil se. Manželka prozradila hrůzné podrobnosti smrti Jiřího Valenty z Olympicu

28. 2. 2026 – 7:41 | Magazín | BS

Zastřelil se. Manželka prozradila hrůzné podrobnosti smrti Jiřího Valenty z Olympicu
zdroj: Profimedia.cz
Známý hudebník podlehl psychickým problémům, přiznala jeho nešťastná žena.

Prakticky celé Česko a především milovníky hudby legendární české skupiny Olympic krutě zasáhla zpráva o náhlé smrti hudebníka Jiřího Valenty.

Klávesista, který zemřel v 66 letech, se ke kapele přidal v roce 1986 a s Olympicem vystupoval až do roku 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Co přesně stálo za tragédií, se nejdřív nevědělo. Pro Blesk to ale nyní prozradila zdrcená vdova Mirjam.

Milan Peroutka
Zpravodajství
V pátek náhle zemřel bubeník skupiny Olympic Milan Peroutka (49)

S Jiřím to prý šlo z kopce už od doby, kdy v roce 2013 po koncertu náhle zemřel bubeník Olympicu Milan Peroutka. Jiřího ztráta skvělého kamaráda nebývale zasáhla a vlastně nikdy už se ze splínu úplně nevzpamatoval.

Když pak o sedm let později odcházel Valenta z kapely, komentoval to ponuře: „Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej.“

Vdova nyní potvrdila dohady. Jiří bojoval s psychikou, netrápilo ho nic tělesného: „Prodělala jsem rakovinu, ta mu dala zabrat. A on? Po fyzické stránce byl zdravý, onemocněla mu duše, uvedla Mirjam.

Jiří ale nejdřív nic nevzdával a pokoušel se psychické problémy léčit: Docházel k psychiatrovi a zabydlel se v idylickém a klidném místě u Sázavy, kde měli dům. 

Zdálo se, že péče odborníka a tichý odpočinek pomáhá: „Jezdila jsem za ním vždycky na pár dnů. Naposledy jsem ho viděla teď v pondělí. Musela jsem ale do Prahy, rozloučili jsme se a nic nenasvědčovalo tomu, že se k něčemu chystá. V posledních měsících byl dobrý,“ popisovala vdova.

Jenže pak se svět zhroutil a přestal dávat smysl, když na její dveře z ničeho nic zazvonil policista, aby jí sdělil, že jejího manžela našli zastřeleného. Spáchal sebevraždu.

„Věděla jsem jen, že má zbrojní pas, ale zbraň? Jsem pacifistka, takže mi to asi zamlčel. Kde ji měl ale schovanou, nemám ponětí…" kroutila hlavou Mirjam.

„Nechápala jsem, nevěřila. Byla to hrůza. Opravdu byl v posledních měsících dobrý. V jeho chování nebyl jediný náznak toho, že si chce vzít život. Nemohu tomu uvěřit, byli jsme spolu sedmačtyřicet let, máme spolu dvaačtyřicetiletou dceru, pomohl mně v roce 1999 překonat rakovinu… Jak mi to mohl, proboha, udělat?“ dodala bolestivou otázku, na kterou už odpověď nikdy nepřijde.

tragédie smrt úmrtí sebevražda
Extra.cz, Blesk
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

