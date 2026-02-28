Trik, jak poslat balík o hodně levněji a ušetřit stovky měsíčně
28. 2. 2026 – 8:41 | Zprávy | Anna Pecena
V dnešní době, kdy ceny všech služeb rostou, umí promyšlený způsob odeslání balíku skutečně ušetřit peníze – ale málokdo ví, jak na to! Zatímco kurýrní doručení na adresu stojí běžně víc než 100 – 150 Kč, chytré využití výdejních boxů a výdejních míst vám může balík zlevnit i o desítky korun. A jak je to možné? Podívejme se pravdivě na fakta.
Výdejní boxy nejsou jen pro vyzvednutí — i odeslání vyjde levněji
Velké přepravní služby jako Balíkovna nabízejí výrazně nižší ceny, pokud svůj balík podáte přes jejich síť výdejních míst nebo výdejních boxů (například AlzaBoxy, OX Point či jiná partnerská místa). Balík odeslaný touto cestou může začínat třeba už od 48 Kč pro zásilky do 15 kg, což je výrazně levnější než běžné ceny kurýrní přepravy.
Přesně to funguje tak, že přepravce ušetří na logistice poslední míle (tedy doručení až ke dveřím), a část z těchto úspor předá zákazníkovi v podobě levnějších cen. Namísto čekání na kurýra před domem nebo pořizování dražší služby máte balík dostupný k vyzvednutí třeba z GLS ParcelBoxu, DPD Pickup boxu nebo jiného výdejního automatu, které jsou zpravidla dostupné 24 h denně.
Výhoda pro seniory a domácnosti
Pro lidi, kteří balíky posílají jen občas (např. rodiče, starší lidé, nebo domácnosti, které prodávají věci přes bazarové portály), je to obrovská úspora. Výdejní boxy totiž zpravidla nevyžadují žádné složité registrace, jen jednoduché vložení balíku do zařízení s kódem, který získáte online – a máte hotovo. Tím se snižují i případné skryté poplatky za balné nebo manipulaci.
Také různé přepravní agregátory nebo online služby (např. nabízející „balík od 57 Kč“) vám při volbě výdejních míst dají výrazně levnější varianty než standardní kurýrní zásilku na adresu.
Praktické tipy, jak ještě více ušetřit
-
Porovnávejte ceny online: než balík zadáte, zadejte jeho rozměry a hmotnost do srovnávače a hledejte možnost „výdejní box / pick-up point“.
-
Zvolte výdejní místo: cena u některých přepravců klesá právě při volbě boxu nebo partnerského výdejního bodu.
-
Registrovaní uživatelé mívají lepší ceny: některé služby (např. Balíkovna) sleví cenu pro registrované zákazníky, pokud objednáte balík online.
-
Využívejte partnerské sítě: většina boxů dnes patří více službám, takže váš balík může být doručen třeba přes AlzaBox, OX Point nebo DPD/GLS sítě, aniž byste za to platili víc.
Shrnutí: Poslat balík přes výdejní boxy je dnes jedním z nejlevnějších způsobů, jak doma odeslat zásilku v Česku. Pokud nahradíte klasického kurýra výdejním boxem, můžete ušetřit často i desítky až stovky korun na jedné zásilce. A při pravidelném posílání se tyto úspory opravdu nasčítají!