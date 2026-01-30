Výhodná nabídka, která se změní v drahou past. Jak operátoři nenápadně vytahují peníze z kapes
30. 1. 2026 – 6:52 | Zprávy | Anna Pecena
Nízká cena, úsměv operátora a slib, že „tohle už je konečně výhodné“. Přesně tak začíná příběh balíčků internetu a televize, které po pár měsících nenápadně zdraží o stovky korun. A většina lidí si toho všimne až ve chvíli, kdy už platí zbytečně moc.
Operátoři v Česku si na kombinované balíčky zakládají. Internet a televize v jednom účtu působí přehledně a bezpečně. Reklamy mluví o úsporách, slevách a speciálních nabídkách. Jenže realita bývá jiná. Skoro vždy jde o akční cenu omezenou na několik měsíců, nejčastěji tři nebo šest. Jakmile toto období skončí, tarif se automaticky přepne na běžnou cenu, která může být klidně o 200 až 400 korun vyšší.
Akční cena jako hlavní trik
Základní problém je jednoduchý. Nízká cena, kterou vidíte v reklamě nebo slyšíte po telefonu, neplatí dlouhodobě. Informace o tom, kolik budete platit později, je sice ve smlouvě uvedená, ale často malým písmem a v odstavcích, které málokdo podrobně čte. Operátor sází na to, že zákazník se po podpisu už o smlouvu nebude zajímat.
Český telekomunikační úřad dlouhodobě upozorňuje, že právě nejasnosti kolem akčních cen a následného zdražení patří mezi časté důvody stížností. Zákazníci mají pocit, že byli uvedeni v omyl, i když se poskytovatel formálně brání tím, že vše bylo „někde napsáno“.
Automatické prodloužení a ticho kolem zdražení
Další problém je automatické prodlužování smluv. Jakmile skončí akce, běží tarif dál za vyšší cenu a smlouva se často obnovuje bez aktivního souhlasu. Upozornění na zdražení může přijít jen e-mailem nebo jako nenápadná poznámka na vyúčtování. Kdo faktury nekontroluje, platí víc klidně celé roky.
Česká obchodní inspekce varuje, že spotřebitel má právo na jasné a srozumitelné informace o ceně služby po celou dobu trvání smlouvy. Přesto se s podobnými praktikami setkává opakovaně, zejména u starších zákazníků.
Jak se bránit a kde ušetřit
Základem je ptát se na konkrétní čísla. Ne „je to výhodné“, ale kolik přesně budu platit po skončení akce. Konec promo období si zapište a v tu dobu zkontrolujte vyúčtování. Pokud cena vyskočí, jednejte hned. Změna poskytovatele dnes nebývá tak složitá, jak se mnoho lidí obává, a často se vyplatí víc než roky platit zbytečně vysoký tarif.
Tyto balíčky nejsou náhoda ani omyl. Jsou postavené na tom, že lidé nechtějí řešit papíry a změny. A právě proto se vyplatí být podezřívavý a hlídat si každou korunu.