Dnes je pátek 30. ledna 2026., Svátek má Robin
Počasí dnes -2°C Zataženo

Výhodná nabídka, která se změní v drahou past. Jak operátoři nenápadně vytahují peníze z kapes

30. 1. 2026 – 6:52 | Zprávy | Anna Pecena

Výhodná nabídka, která se změní v drahou past. Jak operátoři nenápadně vytahují peníze z kapes
Podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Nízká cena, úsměv operátora a slib, že „tohle už je konečně výhodné“. Přesně tak začíná příběh balíčků internetu a televize, které po pár měsících nenápadně zdraží o stovky korun. A většina lidí si toho všimne až ve chvíli, kdy už platí zbytečně moc.

Operátoři v Česku si na kombinované balíčky zakládají. Internet a televize v jednom účtu působí přehledně a bezpečně. Reklamy mluví o úsporách, slevách a speciálních nabídkách. Jenže realita bývá jiná. Skoro vždy jde o akční cenu omezenou na několik měsíců, nejčastěji tři nebo šest. Jakmile toto období skončí, tarif se automaticky přepne na běžnou cenu, která může být klidně o 200 až 400 korun vyšší.

Akční cena jako hlavní trik

Základní problém je jednoduchý. Nízká cena, kterou vidíte v reklamě nebo slyšíte po telefonu, neplatí dlouhodobě. Informace o tom, kolik budete platit později, je sice ve smlouvě uvedená, ale často malým písmem a v odstavcích, které málokdo podrobně čte. Operátor sází na to, že zákazník se po podpisu už o smlouvu nebude zajímat.

Český telekomunikační úřad dlouhodobě upozorňuje, že právě nejasnosti kolem akčních cen a následného zdražení patří mezi časté důvody stížností. Zákazníci mají pocit, že byli uvedeni v omyl, i když se poskytovatel formálně brání tím, že vše bylo „někde napsáno“.

Automatické prodloužení a ticho kolem zdražení

Další problém je automatické prodlužování smluv. Jakmile skončí akce, běží tarif dál za vyšší cenu a smlouva se často obnovuje bez aktivního souhlasu. Upozornění na zdražení může přijít jen e-mailem nebo jako nenápadná poznámka na vyúčtování. Kdo faktury nekontroluje, platí víc klidně celé roky.

Česká obchodní inspekce varuje, že spotřebitel má právo na jasné a srozumitelné informace o ceně služby po celou dobu trvání smlouvy. Přesto se s podobnými praktikami setkává opakovaně, zejména u starších zákazníků.

Jak se bránit a kde ušetřit

Základem je ptát se na konkrétní čísla. Ne „je to výhodné“, ale kolik přesně budu platit po skončení akce. Konec promo období si zapište a v tu dobu zkontrolujte vyúčtování. Pokud cena vyskočí, jednejte hned. Změna poskytovatele dnes nebývá tak složitá, jak se mnoho lidí obává, a často se vyplatí víc než roky platit zbytečně vysoký tarif.

Tyto balíčky nejsou náhoda ani omyl. Jsou postavené na tom, že lidé nechtějí řešit papíry a změny. A právě proto se vyplatí být podezřívavý a hlídat si každou korunu.

Tagy:
peníze senior senioři tarif
Zdroje:
Idnes, coi.gov.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Plzeň zvítězila v Basileji 1:0 a ligovou fází Evropské ligy prošla bez porážky

Následující článek

Lunární horoskop na pátek 30. ledna: Den hýčkání duše i těla

Nejnovější články