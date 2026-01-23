Lunární horoskop na pátek 23. ledna: Dnes se vaše přání mohou splnit až příliš rychle
23. 1. 2026 – 9:12 | Magazín | Natálie Kozak
Šestý lunární den nás varuje před neuváženými výroky. V plynulé energii elementu vzduchu se i nevinné přání může začít okamžitě zhmotňovat. Zjistěte, proč byste měli dnes vážit každé slovo a jak přechod Luny do znamení Berana ovlivní vaši schopnost prosadit se, aniž byste někomu ublížili.
Pátek 23. ledna nás uvádí do energeticky velmi silného období. Luna se během dne přesouvá z citlivých Ryb do dynamického znamení Berana a doprovází nás šestý lunární den. V tomto čase dorůstajícího měsíce získává vše, co vyslovíte, neobyčejnou váhu a sílu.
Pod ochranou bohů větrů
V historických tradicích byl tento den zasvěcen vládcům větrů. V pythagorejské tradici mu vládl bůh Aiolos, v indické zase bůh Váju. Dominantním elementem je dnes vzduch, který je v astrologickém i duchovním chápání nositelem slova. Právě vzduch roznáší vaše myšlenky a přání do světa, kde se mohou začít zhmotňovat.
Pozor na sílu vyřčeného
Dnes buďte obzvláště obezřetní v tom, jak mluvíte k sobě i k ostatním. Šestý lunární den je dnem verbální magie, slova nesou silnou energetickou konotaci a neopatrně vyřčená přání nebo kletby se mohou nečekaně splnit.
- Doporučení: Než něco promluvíte, dvakrát zvažte význam i dopad svých slov.
- Vliv na okolí: Mějte na paměti, že dnes můžete ostatní ovlivňovat mnohem intenzivněji, než si uvědomujete. Používejte tuto moc k podpoře a harmonii, nikoliv k rozvratu.
Zdraví a tělesná péče
Z pohledu lunární medicíny se dnes doporučuje zvýšená opatrnost v oblasti stomatologie. Pokud je to možné, vyhněte se vytrhávání zubů a náročnějším zákrokům v ústní dutině. Energie dne je velmi aktivní a tělo by mohlo na invazivní zásahy reagovat citlivěji než jindy.
Tip pro vnitřní kontrolu: Pokud cítíte, že vaše myšlenky bloudí nebo že ztrácíte kontrolu nad tím, co říkáte, může vám pomoci heliotrop. Šperk s tímto kamenem funguje jako energetický stabilizátor, který vám pomůže ovládnout vaši mysl i komunikaci.