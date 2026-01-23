Dnes je pátek 23. ledna 2026., Svátek má Zdeněk
Kam se hrabe safari: Řidiči u České Lípy nevěřili svým očím, co na ně vyskočilo ze sněhu

23. 1. 2026 – 8:40 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Freepik.com
Na to, že z lesa může do silnice vyskočit třeba srnka, si nejspíš dává pozor každý řidič. Jenže občas se stane opravdová kuriozita.

Řidiči i chodci, kteří si před několika dny krátili odpoledne projížďkou či vycházkou v okolí České Lípy, nejspíš nestačili zírat. Na silnici se totiž producíroval nečekaný host, který se do sněhu a zimy prachvůbec nehodil: Klokan Kevin.

Klokan sem pochopitelně nedoskákal z Austrálie, utekl ze zoologické zahrady v nedalekých Bohaticích.

„Byl sice rozrušený, ale přesto plný energie. Nijak se nenechal rozhodit auty jedoucími v opačném směru jízdy a dle pravidel silničního provozu pokračoval po pravé straně ve svém hopsání směrem na Mimoň,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Policistům se povedlo klokana nasměrovat pryč ze silnice, kde sice působil velmi kuriózně, ale samozřejmě také ohrožoval dopravu.

Na přilehlé zahradě policisté uprchlíka obklíčili: „Zde proběhlo ’sportovní klání’, během kterého se klokan snažil nejen unikat, ale zároveň důkladně otestoval fyzickou kondici zasahujících policistů. Nakonec se jej podařilo nasměrovat k plotu a za použití doporučené techniky bezpečně odchytit,“ pokračovala mluvčí.

„Celý zásah se obešel bez újmy na zdraví jak u policistů, tak u samotného hlavního aktéra, který se v tomto chladném počasí vydal na dobrodružnou cestu,“ zakončila.

Kevin byl následně předán majiteli a už je zase zpátky doma v Bohaticích. Na nahánění klokana v českolipských závějích ale nejspíš jen tak nezapomenou jak policisté, tak náhodní kolemjdoucí.

 

