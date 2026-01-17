Lunární horoskop na 17. ledna:Sobota ve znamení životních změn
17. 1. 2026 – 8:22 | Magazín | Natálie Kozak
Sobota 17. ledna nabízí vzácnou příležitost pochopit podstatu vašich problémů. Zjistěte, jak využít energii ubývajícího měsíce k plánování rekonstrukce nebo proč byste dnes měli odložit své chytré telefony.
Sobota 17. ledna 2026 s sebou přináší unikátní energii, která vám pomůže proniknout pod povrch věcí a pochopit souvislosti, jež vám dosud unikaly. Ubývající měsíc se pohybuje ve znamení Kozoroha a provází nás 28. a 29. lunárním dnem. Je to ideální čas pro ty, kteří hledají odpovědi na složité otázky nebo stojí před důležitým životním rozhodnutím.
Den, kdy se rozplyne mlha
Máte pocit, že jsou některé situace ve vašem životě nejasné? Právě dnešek funguje jako pomyslné zaostření objektivu. Informace, které k vám doposud přicházely v útržcích, do sebe najednou zapadnou. Této mentální jasnosti využijte zejména v případě, že plánujete zásadní změny. Hvězdy přejí projektům spojeným s rekonstrukcí bydlení, stěhováním nebo odvážným krokům v profesním životě, jako je změna zaměstnání.
Zdraví a jídelníček: Pozor na zrak
Z pohledu zdraví jsou dnes nejcitlivějším orgánem oči. Dopřejte jim zasloužený odpočinek a zkuste omezit čas strávený u počítačů, telefonů nebo televizních obrazovek. Vyhněte se také přímému ostrému světlu.
V jídelníčku se dnes zaměřte na lehkost. Ideální volbou je ovoce a zelenina, ovšem podle lunárních doporučení raději bez semínek. Skvělým doplňkem stravy budou čerstvě vylisované šťávy, které podpoří vaši vitalitu.
Kameny pro štěstí a nové kontakty
Pokud se dnes chystáte do společnosti nebo potřebujete navázat užitečné pracovní vztahy, vezměte si na pomoc sílu drahých kamenů.
- Ametyst a chryzopras: Tyto kameny vám pomohou udržet si pozitivní pohled na svět. Díky jejich vlivu budete působit na cizí lidi důvěryhodně a přátelsky, což vám může otevřít dveře k zajímavým novým kontaktům nebo i k hlubšímu přátelství.