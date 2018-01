Čapí hnízdo: Poslanci odhlasovali vydání Babiše a Faltýnka

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Sněmovna schválila vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo. Proti hlasovali pouze poslanci ANO, členové ostatních stran vydání podpořili. U opozičních stran vyvolal pozdvižení Babišův výrok o tom, že je v Česku možné objednat si trestní stíhání, zaznívala kvůli tomu i kritika ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Poslanci ANO výsledek hlasování nekomentovali.

Pro Babišovo a Faltýnkovo vydání hlasovalo shodně 111 ze 180 přítomných poslanců. Proti bylo v obou případech 69 poslanců, výhradně z klubu ANO. Babiš podpořil své vydání, jak předem ohlásil. Stejně se zachoval Faltýnek při hlasování o sobě.

Babiše a Faltýnka policie obvinila už před volbami pro podezření z dotačního podvodu. Babiše podezírá i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Oba poslanci tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustili, a říkají, že jde o politickou kauzu.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství. Babiš v pátek její stíhání označil za "absurdní sprosťárnu".

Představitelé opozičních stran výsledek rozhodnutí o vydání uvítali. Piráti uvedli, že hlasování o vydání obou politiků ANO dopadlo podle očekávání.

"Navzdory obstrukcím, které se opakovaně objevovaly, že se to odkládalo a neustále prodlužovalo, se nám podařilo dosáhnout toho, že postup bude naprosto spravedlivý, jako to mají všichni občané," řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. O úplném zrušení imunity ale Piráti zatím mluvit nechtěli, podle nich jsou případy, kdy má tento institut svůj smysl.

Místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová naopak míní, že imunita je mrtvá.

"Slouží jen k politickým hašteřením a tomu, abychom se vzájemně přetahovali. To bychom měli změnit," uvedla Valachová. ČSSD podle ní diskutuje o tom, jak imunitu upravit, například ji omezit jen na výroky, které poslanci vyřknou na půdě sněmovny. Nejen poslance hnutí ANO odsoudila za to, že si hráli na policii, státní zástupce či soudce a kvůli politickému boji vynášeli výroky o vině a trestu.

Lidovci výsledek hlasování uvítali. Podle nich sněmovna nemá rozhodovat o vině a trestu a její dnešní rozhodnutí umožní příslušným orgánům, aby pracovaly a celou záležitost vyřešily.

Poslanci KDU-ČSL také kritizovali Babišův výrok o možnosti objednat si trestní stíhání konkrétní osoby. "Je to naprosto skandální, premiér a ministr spravedlnosti by to měli jednoznačně vysvětlit," řekl Marek Výborný. Pokud by státní zastupitelství nebyla nezávislá, Česko by podle něj už nebylo právním státem.

Také Starosty a nezávislé výrok pobouřil. Pokud ho Babiš myslí vážně, měl by Pelikána odvolat, konstatoval šéf STAN Petr Gazdík.

Podle šéfa poslanců STAN Jana Farského vypadá obhajoba Babiše a Faltýnka tak, že kritizují orgány činné v trestním řízení. "Nemohou to řešit tím, že rozmetají právní stát, to není možné," varoval Farský. Podle STAN se mají poslanci hájit před nezávislým soudem a případ nemá politický podtext.

Ostře proti výroku Babiše a také postoji ministra spravedlnosti Pelikána vystoupil předseda poslaneckého klub TOP 09 Miroslav Kalousek.

"To neřekl jen tak někdo u piva, ale šéf exekutivy. Předseda vlády členské země EU oznámil všem spojencům, že v České republice je možné objednat si trestní řízení, popřel rovnost před zákonem," konstatoval. Pelikán podle něj "zababěle mlčel", když ho poslanci žádali o vysvětlení.

"Každý, komu záleží na rovnosti občanů před zákonem, by tuto otázku měl ministrovi spravedlnosti každý den klást," řekl s tím, že TOP 09 bude vysvětlení žádat při interpelacích.

"Nejsme přesvědčeni, že je možné obvinit kohokoli, ale nejsme ani státní zástupci a soudci," shrnul postoj KSČM předseda poslaneckého klubu komunistů Pavel Kováčik. Komunisté podle něj splnili slib, že budou hlasovat pro vydání obou politiků.

Poznamenal také, že někteří členové mandátového a imunitního výboru vynášeli z jednání informace, které nebyly určeny pro veřejnost. Pokud by se to opakovalo, pohrozil "podáním na to, že někteří poslanci se chovají vedle zákona".

Předseda SPD Tomio Okamura ocenil, že záležitost konečně opouští sněmovnu.

"My jsme zcela konzistentní, hlasovali jsme pro vydání v posledním volebním období i tentokrát," uvedl. Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že hlasování vyvrací spekulace o politických handlech mezi ANO a SPD, o kterém někteří politici či novináři mluvili kvůli společnému postupu obou hnutí při hlasováních o uspořádání Sněmovny či výborů. "Korektní prošetření je jediný způsob, jak tuto věc vyřešit," konstatoval Fiala.

Státní zástupci budou čekat na vyrozumění sněmovny. Teprve pak policie oběma poslancům zašle rozhodnutí o pokračování trestního stíhání, které je nyní přerušeno, uvedla mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.