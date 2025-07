Lucka Vondráčková s o 20 let mladším partnerem: "Doháním ho k šílenství"

29. 7. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Známá herečka má jasně srovnané priority a partner o nich neslyší vždycky jen s radostí.

Nezaměnitelná zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková už před třemi lety našla štěstí po boku drsného zápasníka MMA, Zdeňka Polívky. Jedná se přitom o další důkaz otřepaného tvrzení, že věk je jen číslo, na které láska nehledí: Přítel je o 18 let mladší než ona. A ničemu to nepřekáží.

Lucka si ale zároveň nedělá iluze, že s ní mladík vydrží už napořád: „U nás je to tak, že ho pořád popichuju, aby už dostal rozum a našel si někoho,“ smála se v rozhovoru pro DVTV.

Partner podobné hlášky neslyší rád, jenže věc se zkrátka má, jak se má, a Lucka už jiná nebude: „Tím ho doháním k šílenství, ale já jsem smířená a beru to sportovně. Když si projdete životem, zažijete pády, vzestupy, facky... Pro herectví je to super, ale pro život s mladším člověkem je to blbý v tom, že vás už nic nerozhází,“ vysvětlila.

„Necháváte to plynout, protože stejně vidíte, že s tím nic neuděláte – že to dopadne, jak má. A to se mu hodně nelíbí,“ přiznala.

Na jednu stranu se to dá pochopit, přítel by určitě radši slyšel, že si bez něj Lucka nedokáže představit bytí... Jenže co zmůže, když to zkrátka není pravda: „Máma mi vždycky říkala, že stejně nakonec umřeme samy. Přijde mi to moudré, protože se nedá spoléhat na nikoho jiného. Každý stejně myslí hlavně na své vlastní štěstí, maximálně na štěstí svých dětí – ale dál už to přesáhnout nemůže,“ nastínila svůj životní pohled.

„Takže, pokud jste šťastní a jdete vedle někoho, kdo vás dělá ještě šťastnější, je to fajn. Ale podle mě je samota silnější. Vyhledávám ji,“ vysvětlila.

Inu, Lucka je nad věcí, před tím nejde než smeknout.