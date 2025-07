Antikoncepce pro muže je tady: Jak přesně funguje?

29. 7. 2025 – 7:28 | Zpravodajství | Alex Vávra

Vědci poprvé otestovali u lidí novou mužskou antikoncepční pilulku, která funguje bez hormonů. YCT-529 dočasně zastavuje tvorbu spermií, nemá vedlejší účinky a její účinek je vratný. Pokud se další testy potvrdí, mohla by se na trhu objevit do několika let.

Vědecký pokrok přináší naději na zásadní změnu v oblasti antikoncepce. Pilulka s označením YCT-529, kterou vyvíjí americká společnost YourChoice Therapeutics, se v testech ukazuje jako bezpečná, účinná a hlavně – na rozdíl od dosavadních metod – nezasahuje do hormonální rovnováhy mužského těla.

Většina dostupných antikoncepčních metod dnes cílí na ženy. K dispozici mají pilulky, injekce, tělíska i implantáty. Muži mají pouze dvě možnosti: kondom nebo vasektomii. Kondom existuje už přes 170 let a vasektomie je sice účinná, ale ne vždy plně vratná. Studie i průzkumy přitom opakovaně ukazují, že muži chtějí nést část zodpovědnosti za prevenci těhotenství. A právě tady by mohla YCT-529 sehrát klíčovou roli.

Jak pilulka funguje a co ukázaly první testy

Na rozdíl od hormonálních metod, které mohou způsobovat vedlejší účinky jako výkyvy nálad, snížení libida, přibývání na váze nebo akné, YCT-529 funguje jinak. Zasahuje do procesu tvorby spermií tím, že blokuje určitý protein důležitý pro spuštění produkce spermií – konkrétně receptor pro kyselinu retinovou alfa. Tím se tvorba spermií dočasně zastaví, aniž by se změnila hladina testosteronu. V předklinických testech na myších vedl lék k výraznému snížení počtu spermií a během čtyř týdnů způsobil vratnou neplodnost. Účinnost při zabránění otěhotnění byla 99 procent. Po vysazení se plodnost vrátila – u myší do šesti týdnů, u primátů během 10 až 15 týdnů. U žádného zvířete nebyly pozorovány vedlejší účinky.

zdroj: Profimedia.cz

Na základě těchto výsledků byl YCT-529 poprvé testován i na lidech. První fáze studie zahrnovala 16 zdravých mužů ve věku 32 až 59 let, kteří již podstoupili vasektomii. V tomto testu nešlo o měření účinnosti, ale o ověření, jak tělo lék snáší a jak dlouho v něm zůstává aktivní. Vědci zjistili, že pilulka má dobrou a rychlou biologickou dostupnost – zůstává v těle dostatečně dlouho, aniž by se příliš rychle odbourala. V průměru trvá dva až tři dny, než se hladina účinné látky v krvi sníží na polovinu, což naznačuje, že by mohla stačit jedna pilulka denně. Ani u lidských účastníků nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky – neovlivnila srdeční tep, hladinu hormonů, náladu ani sexuální funkci.

Co bude dál a kdy se pilulka dostane na trh

Momentálně probíhá větší klinická studie, do které je zapojeno přes 50 mužů, ať už po vasektomii, nebo těch, kteří se vědomě rozhodli nemít děti. Ti budou pilulku užívat každý den po dobu 28 až 90 dnů v různých dávkách. Výzkumníci budou sledovat nejen bezpečnost, ale také to, jak dobře lék dokáže utlumit tvorbu spermií. Tato druhá fáze klinického testování by měla být dokončena do poloviny roku 2026. Pokud vše půjde podle plánu, první mužská antikoncepční pilulka by se mohla na trhu objevit už během několika let.

YCT-529 představuje zásadní krok k tomu, aby antikoncepce nebyla jen ženskou záležitostí. Nabízí mužům možnost sdílet zodpovědnost, aniž by museli zasahovat do své hormonální rovnováhy nebo podstupovat nevratné zákroky. A pokud se výsledky potvrdí i v dalších testech, může tato malá pilulka výrazně změnit přístup k plánování rodičovství po celém světě.