Chcete porazit svou lenost? Máme pro vás tipy, jak na pravidelný pohyb

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Statistika je neúprosná. Stále přibýváme na váze a jsme čím dál línější. Zaděláváme si tak na řadu nemocí. Přitom pravidelný pohyb je lékem v každém věku. Jak tedy začít?

Celá čtvrtina lidí v Evropské unii se nevěnuje aktivnímu pohybu vůbec. Zhruba jedna třetina se o nějaký snaží, ale ten zůstává prakticky bez efektu na jejich tělo. Z toho tedy vyplývá, že více než polovina lidí nedělá pro své zdraví, co se pohybu týká, nic.

Pravidelný přiměřený pohyb přitom může pomoci i těm, kteří v minulosti nesportovali. Zlepšuje potíže s vysokým tlakem, snižuje hladinu cholesterolu i cukru v krvi. Posiluje svaly, zpomaluje stárnutí. A stačí jediné – nebýt líný. Poradíme vám, jak se začít pravidelně hýbat a nepřestat.

Nalaďte se

Velmi dobrou strategií při zařazování cvičení do svého života je stanovit si každý den čas, kdy se budete této aktivitě věnovat.

Začněme ale od začátku. Chcete se svým tělem něco dělat? Chcete se cítit zdravější a třeba také zhubnout nějaké to kilo? Odpovědět si kladně na všechny tyto otázky je naprosto stěžejní. První změna se totiž musí odehrát ve vaší hlavě.

Zaměřte se celkově na pohyb. Místo jízdy výtahem zvolte schody. Do práce vyrazte na kole nebo vystupte o zastávku dříve a dojděte pešky. Nezapomeňte – každý krok se počítá.

Zajistěte pravidelnost

Nemusíte trénovat jako na olympiádu ani se stát mistrem kung-fu. Stačí, že budete mít z aktivity radost. Zařaďte pohyb do svého diáře stejně, jako tam zapisujete pracovní schůzky. I kdyby šlo o pouhých 15 minut denně. Vše budete mít černé na bílém a výmluvy se budou hledat obtížněji.

Vyberte si a začněte

Mnoho lidí cvičení vzdá jen proto, že se příliš soustředí na změnu hmotnosti. Pokud se ručička na váze hýbe jen maličko, obvykle je se sportováním konec.

Raději se tedy k poklesu kil tolik neupínejte. Spíše se soustřeďte na příjemné pocity, které vám pohyb přináší. Radujte se z pokroků. Vnímejte, jak se vaše tělo stává silnější, ohebnější, i to, že vydržíte cvičit déle a lépe. Vyberte si ze široké škály sportů ten, který vás baví nejvíce. Fantazii se meze nekladou.

Najděte motivaci

Nemusíte cvičit jen doma. Vyzkoušejte i skupinové lekce. Pokud se zapíšete do kurzu, mělo by vás to motivovat tam chodit. Navíc se seznámíte s novými lidmi. Jestli se vám nechce do fitcentra osamotě, zkuste zlákat třeba kamarády.

Dělejte to pro sebe

Je snazší vše vzdát, pokud si nebudete často připomínat, že cvičení a pravidelná strava jsou důležité. Zkuste si každý den po probuzení říct, proč jste se rozhodli změnit svůj život k lepšímu. Zdraví přece máte jen jedno.

Odměňte se

Pokud aktivitu, kterou jste si vybrali a pravidelně ji provozujete už minimálně měsíc, udělejte si radost. Kupte si třeba nové oblečení na cvičení nebo novou obuv. Namotivuje vás to ještě víc a sport vás bude "v novém" mnohem víc těšit.

S jakým sportem začít?

Výběr sportu závisí samozřejmě na věku a fyzické kondici. Pokud jste ale nikdy nesportovali a hodláte začít, hlavně se nepřepínejte. Vhodnou aktivitou je ale určitě turistika. Provozovat ji můžete i skupinově, například v klubech turistů. Dalším vhodným sportem je například jízda na kole, plavání či tanec.