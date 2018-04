Lidovci stopli krajskou dotaci divadlům. Vadí jim znásilňující Ježíš

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Jihomoravský kraj na dnešním jednání neprojednali dotaci pro květnový festival Divadelní svět Brno. Důvodem je odmítavý postoj KDU-ČSL, která kritizuje kontroverzní představení, v němž Ježíš znásilňuje muslimskou ženu. Podle radního Tomáše Soukala bude možné dotaci přiznat festivalu i zpětně. Organizátoři s dotačním příspěvkem už počítali v rozpočtu.

Krajští zastupitelů musejí materiál znovu prodebatovat. Podle Soukala se na příštím zastupitelstvu objeví buď ve stejné formě, nebo například s doplněním, na které konkrétní hry festivalu mají peníze posloužit.

Festival už s dotací počítal

Soukal uvedl, že politikům se nelíbí jedna konkrétní hra. KDU-ČSL je v krajském zastupitelstvu v opozici a v městském v koalici. V obou případech lidovci protestovali proti hře, kterou považují za urážlivou, a požadovali, aby se na ni nedávaly veřejné peníze. Primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL) dokonce vyzval ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera, aby představení z programu stáhl. Ředitel mu ale nevyhověl.

Existuje také možnost, že zastupitelé dotaci neschválí, Soukal to ale považuje za nepravděpodobné. Finanční ředitel Národního divadla Brno Martin Gerych řekl, že příspěvek kraje figuruje v rozpočtových plánech festivalu, podobně jako v minulých ročnících. Kdyby jej přehlídka nezískala, ovlivnilo by to ekonomický výsledek akce, který ale záleží také na tržbách a dalších vlivech. Ztrátu by primárně neslo divadlo jako pořadatel přehlídky, sekundárně město jako zřizovatel divadla. Předpokládaný rozpočet festivalu je mezi 11 až 12 miliony korun, řekl Gerych.

Kontroverzní představení

Proti hře se už dřív vymezil spolek Brno+, hnutí Slušní lidé i někteří další politici například z KSČM. Distancovali se od ní i biskupové, kteří napsali dopis primátorovi Brna Petru Vokřálovi (ANO), že vzhledem k městské podpoře festivalu nemohou převzít záštitu nad jiným brněnským projektem nazvaným Re:publika ke stoletému výročí vzniku Československa. Akce se ani nebudou účastnit. Vokřál dnes novinářům řekl, že je mu to líto, protože divadelní festival a akce k oslavám výročí jsou naprosto odlišné.

Představení Naše násilí a vaše násilí přináší pohled na Evropu překvapenou migrační krizí. Podle festivalových dramaturgů provokativním způsobem klade nepříjemné otázky. Týkají se náboženství, přístupu Evropy k situaci na Blízkém východě i nestejného nahlížení na oběti teroristických útoků v Evropě a Bagdádu či Kábulu.

Devátý ročník přehlídky je v plánu od 24. do 28. května. Nabídne přes 40 představení souborů z Česka i ciziny.