Lidl spustil podzimní cenové šílenství: Tohle vše je za směšné ceny
8. 10. 2025 – 14:25 | Zprávy | Anna Pecena
Podzim v Lidlu startuje ve velkém stylu – akční leták platný od 9. do 12. října 2025 přináší slevy, které doslova berou dech. Nakoupíte plné tašky za zlomek běžných cen!
Dramatičtí hráči na poli slev: maso, mléko, ovoce
Řetězec Lidl si pro nadcházející čtvrtek až neděli (9. – 12. října 2025) připravil akční nabídku, která leckdy hraničí s bláznivostí. Za pozornost stojí kuřecí prsní řízky za 129,90 Kč, vepřové maso na guláš za 149,90 Kč či hovězí mleté maso za 199,90 Kč. Tato masa jistě přitáhnou milovníky pečeně i restauračních stylů.
Pro podporu zdravého režimu pak Lidl nabízí jablka Jonaprince 1 kg za 19,90 Kč, bílé bezsemenné hrozny za 24,90 Kč nebo kiwi žluté za 12,90 Kč. A když už budete u ovoce, proč ne doplnit i mango za 29,90 Kč?
Z mléčných produktů pak bodují nabídky jako smetana ke šlehání Pilos 33 % za 25,90 Kč, Salko kondenzované mléko za 34,90 Kč či sýr Eidam Pilos za 16,90 Kč.
Výrazné slevy se netýkají jen potravin – do akce se zapojuje i domácí sortiment: například kuchyňské utěrky Turbo Velvet 3 vrstvy za 54,90 Kč, nebo formu DELÍCIA s vlnitým okrajem (ø 28 cm) za 279 Kč. Dále najdeme nabídky jako hrnek myCOFFEE, 4 kusy za 449 Kč či kapsle Dolce Gusto Nescafé za 189,90 Kč. A milovníci kočičích mazlíčků ocení kapsičky Whiskas za 579,90 Kč.
Překvapení, která vám vyrazí dech
Je známo, že letáky často slibují víc, než splní, ale Lidl tuhle nabídku vážně nemaže rukou. Zaujme už třeba pivo světlý ležák 11° Excelent za pouhých 10,90 Kč, což je nabídka tak levná, že leckterý hospodský by zíral. Nebo šunka nejvyšší jakosti Pikok za 17,90 Kč – ideální na snídaňový chlebíček.
Mimo to do košíku můžete přihodit i formu na pečení, či dekorace jako chryzantémy za 39,90 Kč nebo mix rostlin za 169,90 Kč – Lidl tak spojuje zimní nabídku s přátelským cenovým šokem pro milovníky bydlení a zahrady.
Sladké pokušení, které vás dostane
Pro všechny, kdo se neobejdou bez něčeho sladkého, má Lidl i tentokrát parádní lákadla. Na pultech se objeví čokoládové pralinky Deluxe 200 g za 69,90 Kč, Sušenky Sondey Choco Chip za 29,90 Kč, a také zákusky z vlastní pekárny – třeba linecké srdíčko s džemem za 9,90 Kč. Milovníci snídaní si mohou přibalit máslové croissanty po třech kusech za 34,90 Kč.
Zajímavostí týdne je i návrat značky Favorina s podzimními figurkami z mléčné čokolády, které startují už na 14,90 Kč. Takže pokud chcete mít zásobu sladkostí pro děti i sebe, právě teď je ten správný čas.
Jak to využít a nepřijít o bonus
Klíčové je: nenechte tyto ceny ujet. Akce platí od čtvrtka 9.10. do neděle 12.10. 2025. Skladové zásoby mají tendenci mizet rychle – zejména ty nejlevnější položky. Pokud plánujete nákup masa či domovních doplňků, doporučuji jít co nejdříve ráno.
Sledujte také kombinaci potravinových a nepotravinových slev – mix toho nejlepšího z obou světů jen v tomto letáku. A pokud náhodou nestihnete akci, nezoufejte – Lidl obvykle chystá další týden podobných hitů.
Chcete-li si prohlédnout kompletní leták s detailními fotografiemi a přesným výčtem všech 45 stran akční nabídky, můžete jej najít online (např. přes Kupi.cz).
Tak nezůstaňte pozadu – akční výhodnost se ukrývá v detailu a v načasování. S tímto letákem máte možnost nakoupit chytře a ušetřit bez kompromisů.