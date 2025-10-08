ČNB ve třetím čtvrtletí koupila 4,9 tuny zlata, má ho rekordních 66,8 tuny
8. 10. 2025 – 14:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká národní banka (ČNB) nakoupila ve třetím čtvrtletí 4,9 tuny zlata.
V rezervách ho ke konci září měla rekordních 66,8 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes ČNB zveřejnila. Zlato činilo 4,9 procenta veškerých devizových rezerv centrální banky. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.
Hodnota zlatých rezerv ČNB dosáhla v září 8,2 miliardy dolarů (172,4 miliardy korun). Celkové devizové rezervy činily 169,4 miliardy dolarů. Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy.
Zlato by podle centrální banky mělo sloužit k diverzifikaci devizového portfolia, protože jeho cena se vyvíjí nezávisle na cenách ostatních aktiv, což by mělo snížit volatilitu hospodářského výsledku ČNB. Za celý letošní rok ČNB nakoupila 15,7 tuny zlata.
ČNB začala zlato ve větší míře nakupovat v roce 2023, v současnosti ho nakupuje tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí. Podle vyjádření představitelů centrální banky ČNB přitom při nákupu zlata nespekuluje na cenu. Cena zlata je v současnosti na rekordních úrovních, tento týden se poprvé dostala nad 4000 dolarů (83.500 korun) za troyskou unci (31,1 gramu).
Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.
Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata. Po roce 1998 rozhodla tehdejší bankovní rada o prodeji větší části zlatých rezerv, následní jí zůstalo 14 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv měla centrální banka v roce 2019, kdy činil osm tun.
Zlato v rezervách ČNB:
|Datum
|miliony troyských uncí
|tuny
|miliony dolarů
|miliardy korun
|31.3.2024
|1,144
|35,582
|2499,47
|52,48
|30.6.2024
|1,334
|41,492
|3081,86
|64,71
|30.9.2024
|1,492
|46,406
|3984,31
|83,65
|31.12.2024
|1,645
|51,165
|4297,24
|90,22
|31.3.2025
|1,807
|56,204
|5563,50
|116,80
|30.6.2025
|1,992
|61,958
|6521,44
|136,91
|30.9.2025
|2,149
|66,841
|8217,60
|172,36
Zdroj: ČNB