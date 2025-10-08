Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
8. 10. 2025 – 14:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

ČNB ve třetím čtvrtletí koupila 4,9 tuny zlata, má ho rekordních 66,8 tuny
zdroj: Profimedia
Česká národní banka (ČNB) nakoupila ve třetím čtvrtletí 4,9 tuny zlata.

V rezervách ho ke konci září měla rekordních 66,8 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes ČNB zveřejnila. Zlato činilo 4,9 procenta veškerých devizových rezerv centrální banky. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.

Hodnota zlatých rezerv ČNB dosáhla v září 8,2 miliardy dolarů (172,4 miliardy korun). Celkové devizové rezervy činily 169,4 miliardy dolarů. Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy.

Zlato by podle centrální banky mělo sloužit k diverzifikaci devizového portfolia, protože jeho cena se vyvíjí nezávisle na cenách ostatních aktiv, což by mělo snížit volatilitu hospodářského výsledku ČNB. Za celý letošní rok ČNB nakoupila 15,7 tuny zlata.

ČNB začala zlato ve větší míře nakupovat v roce 2023, v současnosti ho nakupuje tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí. Podle vyjádření představitelů centrální banky ČNB přitom při nákupu zlata nespekuluje na cenu. Cena zlata je v současnosti na rekordních úrovních, tento týden se poprvé dostala nad 4000 dolarů (83.500 korun) za troyskou unci (31,1 gramu).

Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.

Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata. Po roce 1998 rozhodla tehdejší bankovní rada o prodeji větší části zlatých rezerv, následní jí zůstalo 14 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv měla centrální banka v roce 2019, kdy činil osm tun.

Zlato v rezervách ČNB:

Datum miliony troyských uncí tuny miliony dolarů miliardy korun
31.3.2024 1,144 35,582 2499,47 52,48
30.6.2024 1,334 41,492 3081,86 64,71
30.9.2024 1,492 46,406 3984,31 83,65
31.12.2024 1,645 51,165 4297,24 90,22
31.3.2025 1,807 56,204 5563,50 116,80
30.6.2025 1,992 61,958 6521,44 136,91
30.9.2025 2,149 66,841 8217,60 172,36

Zdroj: ČNB

Nejnovější články