Lidl přepsal cenovky a Češi zbystřili: takhle levně tu dlouho nebylo
27. 2. 2026 – 6:39 | Zprávy | Anna Pecena
Slevová lavina je tady a některé ceny vypadají skoro neuvěřitelně. Lidl od 26.2. do 1.3. 2026 nasadil akci, která míří přesně na peněženky běžných domácností. Máslo, šunky, sýry, pečivo i káva jdou dolů o desítky procent. Kdo zaváhá, může odejít s prázdnou.
Platí od 26.2. do 1.3. 2026.
Máslo za cenu, která vrací čas o roky zpět
Jedním z největších taháků je Madeta Jihočeské AB máslo 250 g za 24,90 Kč, což představuje slevu 54 %. Ještě nedávno stálo 54,90 Kč. V době, kdy ceny másla lámaly rekordy, jde o nabídku, která může rychle zmizet z regálů.
Stejně výrazně zaujme vepřová pečeně bez kosti za 79,90 Kč za kilogram. Maso patří mezi položky, kde lidé sledují každou korunu, a tady Lidl nasadil cenovku, která může rozhýbat víkendové vaření.
Pozornost si zaslouží i hrozny bezsemenné 500 g za 34,90 Kč po slevě 50 % z původních 69,90 Kč. Paprika bílá 500 g je za 39,90 Kč, se slevou 42 %. Ovoce a zelenina tak vychází levněji než v mnoha konkurenčních řetězcích.
Vše pod 20 korun: drobnosti, které naplní košík
Sekce „Vše pod 20 Kč“ cílí na zákazníky, kteří chtějí nakoupit hodně za málo. Eidam 100 g stojí 12,90 Kč po slevě 35 % z 19,90 Kč. Dušená šunka standard 100 g vychází na 13,90 Kč se slevou 36 % z původních 21,90 Kč.
Polotučný tvaroh 250 g je za 13,90 Kč po slevě 30 %. Žervé 120 g stojí 15,90 Kč se slevou 23 %. Pekárenská žemle 55 g vyjde na pouhých 1,90 Kč.
Milovníci uzenin nepřehlédnou Poličan nebo Paprikáš 100 g za 19,90 Kč, což je o 39 % méně než původních 32,90 Kč. A kdo si chce dopřát nealko osvěžení, Birell 0,5 l je za 18,90 Kč.
Káva, papír i německé speciality
Domácnosti potěší i balení toaletního papíru Harmony Soft 16 rolí za 79,90 Kč. K tomu zrnková káva Espresso Cremoso 1 kg za 289,90 Kč po slevě 21 % z 369,90 Kč.
Schwarzwaldská šunka 200 g je za 49,90 Kč se slevou 37 %. A kdo sáhne po Jägermeisteru 0,7 l, zaplatí 299,90 Kč, při využití Lidl Plus dokonce 279,90 Kč, což znamená úsporu až 45 %.
Leták jasně ukazuje, že Lidl vsadil na silné slevy napříč sortimentem. Od základních potravin přes maso až po drogerii. Nabídka platí jen omezeně, a pokud se historie opakuje, některé položky budou pryč rychleji, než si zákazníci stihnou dojít pro nákupní vozík.