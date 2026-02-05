Lidé na Floridě v chladném počasí posbírali a odevzdali přes 5000 leguánů
5. 2. 2026 – 10:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lidé na Floridě během dvou dnů posbírali a předali k likvidaci více než 5000 leguánů, kteří "ztuhli" vlivem neobvykle chladného počasí.
Podle amerických médií o tom informoval floridský úřad pro ochranu životního prostředí. Leguáni jsou na Floridě invazivním druhem.
Nízké teploty způsobují, že leguáni upadají do stavu brumace, což je přechodné omezení fyziologických procesů, díky kterému šetří energii a mohou přežít nepříznivé období. Například lidé v Miami byli svědkem toho, jak "prší leguáni", když tito ztuhlí studenokrevní plazi padali ze stromů. Úřady na Floridě na neděli a pondělí vydaly povolení, díky kterému lidé mohli bez zvláštního povolení zvířata odchytávat a odevzdávat je na několika místech k humánní likvidaci, případně možnému prodeji. Floridský úřad pro ochranu životního prostředí ve středu oznámil, že z ekosystému tohoto státu lidé odstranili 5195 zástupců druhu leguán zelený.
"Coby invazivní druh mají leguáni zelení negativní vliv na floridské životní prostředí a ekonomiku," uvedl šéf úřadu Roger Young. Poděkoval za pracovní nasazení zaměstnancům úřadu i "mnoha dalším lidem, kteří si udělali čas na to, aby na svých pozemcích posbírali chladem ztuhlé leguány a předali je příslušným místům".
První informace o výskytu leguánů na Floridě pocházejí ze 60. let minulého století, dostali se na ni z nákladních lodí připlouvajících z Kuby. Ohrožují původní druhy obývající tento poloostrov na jihovýchodě Spojených států a protože z rostlin ožírají prakticky všechny listy, květy a plody, znamenají komplikaci pro zemědělce i majitele zahrad. Navíc si vyhrabávají nory, které mohou narušit chodníky a pobřežní bariéry.