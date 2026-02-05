Dnes je čtvrtek 5. února 2026., Svátek má Dobromila
LEGO představilo svoje unikátní boty. Vyjdou vás na 5 tisíc korun

5. 2. 2026 – 10:39 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
LEGO a Crocs spojily síly v jedné z nejbizarnějších módních spoluprací posledních let. Výsledkem jsou masivní dřeváky ve tvaru LEGO kostky, které mají blíž ke sběratelskému artefaktu než k běžné obuvi a dokazují, že odvaha, nadsázka a hravost dnes prodávají víc než praktičnost.

LEGO a Crocs. Dvě značky, které na první pohled spojuje jen fakt, že je buď milujete, nebo nechápete. Právě proto jejich spojení vzbudilo takový rozruch. V okamžiku, kdy se na mole pařížského týdne módy objevily masivní červené dřeváky připomínající přerostlou LEGO kostku, bylo jasné, že nejde o další nenápadnou spolupráci, ale o promyšlený popkulturní výkřik. Výsledek? Obuv, o které se mluví víc než o celé řadě tradičních kolekcí.

Na první pohled je jasné, že tenhle produkt si nehraje na univerzální řešení pro každodenní nošení. Jde o objekt, který má vyvolat emoce, otázky i pobavení. Přesně v tom ale spočívá jeho síla. LEGO i Crocs dlouhodobě staví na tom, že oslovují fanoušky napříč generacemi a nebojí se jít proti proudu. Tahle spolupráce je přirozeným vyústěním jejich filozofie.

Když se hračka potká s módním molem

První LEGO Crocs byly představeny na Paris Fashion Week, kde je obul rapper Tommy Cash. Volba nebyla náhodná. Právě módní přehlídka, nikoli hračkářství nebo běžný obchod s obuví, jasně ukázala, kam projekt míří. Nejde o hračku, ale o statement. Design bot vychází přímo z ikonické stavebnice. Podrážka imituje spodní část LEGO kostky, horní stranu zdobí typické výstupky s logem značky a celý tvar působí schválně přehnaně a neohrabaně.

Boty zdroj: Profimedia.cz

Crocs zároveň otevřeně přiznávají, že nejde o boty na celodenní nošení. Nejsou určené na běhání ani dlouhé pochůzky. V tom je ale kus upřímnosti, který k oběma značkám sedí. Tyhle dřeváky mají být vidět, mají rozjet konverzaci a fungovat jako sběratelský artefakt. Ostatně i cena tomu odpovídá. Při uvedení na trh 16. února 2026 se budou prodávat za 149,99 dolaru a půjde o limitovanou edici.

Součástí balení bude navíc LEGO minifigurka vybavená čtyřmi páry vlastních miniaturních Crocs složených z LEGO destiček. Detail, který jasně cílí na fanoušky, sběratele a lidi, kteří si na podobných nápadech dokážou užít jejich absurdní kouzlo.

Začátek většího plánu

Z dlouhodobého hlediska jsou LEGO Crocs jen prvním krokem. Obě značky potvrdily, že spolupráce je plánovaná na několik let a postupně se bude rozšiřovat. V přípravě je vůbec největší kolekce tematických přívěsků Jibbitz s LEGO motivy, další styly obuvi inspirované stavebnicí i dětské velikosti. Na jaro 2026 se chystají nové modely a v některých regionech také speciální akce v kamenných obchodech, které mají podpořit zájem fanoušků a rozšířit projekt na sociálních sítích.

Celý koncept zapadá do současného trendu crossover marketingu, kdy se silné značky propojují napříč světy, aby oslovily co nejširší publikum. LEGO přináší nostalgii, kreativitu a hravost, Crocs zase pohodlí, ironii a schopnost proměnit kontroverzi ve výhodu. Společně vytvářejí produkt, který možná nepotřebujete, ale jen těžko ho přehlédnete.

Na konci dne nejde o to, jestli jsou LEGO Crocs praktické, ani o to, jestli si je někdo opravdu vezme do práce. Důležité je, že se o nich mluví. A přesně tohle obě značky chtěly. Spojení LEGO a Crocs není jen o botách, ale o odvaze být jiný, o radosti z absurdity a o připomínce, že i ve světě módy a marketingu má stále své místo hravost.

Tagy:
móda Paříž lego
Zdroje:
New York Post, Interesting Engineering, https://www.geo.tv/
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

