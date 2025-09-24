Líčení, které vám ubere 10 let! Odhalte tajemství zářivé pleti v pár krocích
24. 9. 2025 – 19:32 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jemné tóny zralé broskve, svěží růžové odlesky a lehký lesk, který rozzáří pleť – právě tak vypadá make-up, jenž dokáže ubrat léta a dodat tváři svěží, zdravý vzhled. Naučte se, jak pomocí pár kroků vytvořit broskvový look, který opticky vyhladí rysy a projasní celý obličej.
Jeho kouzlo tkví v dokonale vyvážené hře růžovo-broskvových tónů, lehkých rozjasňujících efektů a průsvitných textur, které nechávají vyniknout přirozené kráse. Žádné tvrdé linie ani hutné vrstvy – jen jemnost a vzdušnost, které rozjasní pleť. Inspirace přichází z asijských beauty metropolí, ale skvěle funguje i v evropském městském rytmu. Hodí se na přátelská setkání, romantické rande i pracovní schůzky, kdy chcete působit svěže a přitom profesionálně. A jak si tento nejvíc osvěžující make-up look vytvořit doma?
Jak vytvořit broskvový make-up inspirovaný Asií – profesionální postup krok za krokem
Broskvový make-up, který se zrodil v asijských beauty metropolích, umí tváři dodat svěžest i opticky ubrat roky. Klíčem je vrstvení tón v tónu, práce se světlem a lehké textury. Zde je návod, který vás provede celou rutinou.
1. Základní rozjasnění pleti
Začněte hydratovanou pletí. Teplý růžový odstín nebo tekutou tvářenku jemně vklepejte na kořen nosu a jablíčka tváří. Rozetřete prsty, aby vznikl efekt lehkého ruměnce, jako po procházce v chladném vzduchu. Tato vrstva funguje jako barevný primer, který prosvítá i pod make-upem a dodává přirozenou svěžest.
2. Přirozeně plné rty
Do středu rtů naneste krémový broskvově růžový odstín, pak jemně otiskněte kapesníkem. Získáte tak dlouhotrvající, „just-kissed“ efekt, který vypadá nenuceně a nepřenáší se.
3. Korekce a prozáření
Lehký tekutý korektor vklepejte pod oči, do koutků úst, na bradu, mezi obočí a na kořen nosu. Zesvětlíte stinná místa a vytvoříte rovnoměrný, zdravě prozářený tón.
4. Tvářenky ve vrstvách
Nadýchaným štětcem naneste broskvově růžovou tvářenku směrem ke spánkům. Díky vrstvení se tvářenka opticky „rozsvítí zevnitř“ a dodá pleti mladistvý objem.
5. Jemná kontura
Pro lehké modelování naneste matný kávový odstín na lícní kosti, linii čelisti a spánky. Zbytkem barvy lehce přetřete strany a špičku nosu – rysy se tak zjemní, ale neztratí přirozenost.
6. Přirozené obočí
Řidší místa vyplňte očními stíny nebo tužkou v taupe odstínu. Tahy by měly kopírovat směr růstu chloupků, aby obočí působilo autenticky.
7. Oči v barvách zralé broskve
Na celé víčko i do záhybu naneste teplý broskvově oranžový stín a lehce ho přetáhněte i na spodní linku. Vnitřní koutky a střed víčka zvýrazněte perleťovou nebo bílou tužkou, aby pohled získal jiskru.
8. Řasy a linky
Řasy jemně vyčešte a natočte. Tmavou gelovou linkou vyplňte prostor mezi nimi – dodá hloubku a opticky je zahustí. Pak naneste lehkou vrstvu prodlužující řasenky od kořínků ke konečkům.
9. Rozjasnění a fixace
Lehký rozjasňovač naneste na lícní kosti, špičku nosu a nad horní ret. Zafixujte transparentním sypkým pudrem pouze v T-zóně, aby pleť zůstala svěží a neulpívala na ní zbytečná mastnota.
10. Finální lesk
Na rty přidejte broskvový balzám nebo lesk. Pro optické zvětšení můžete na střed rtů lehce poklepat rozjasňovač.
Výsledek? Pleť září přirozeným jasem a působí svěže – roky z ní mizí jako aktuální teplota na teploměru během chladného rána, ale na rozdíl od počasí je tento pokles jedině vítaný.