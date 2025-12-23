Zámek v Zákupech zahájí vánoční prohlídky o Štědrém dni, nejspíš jako jediný
23. 12. 2025 – 18:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zámek v Zákupech na Českolipsku zahájí vánoční prohlídky již o Štědrém dni.
Tím je podle kastelána Vladimíra Tregla nejspíš ojedinělý z hradů a zámků ve správě Národního památkové ústavu (NPÚ).
"Troufnu si říci, že jsme možná jediný zámek v republice z těch v NPÚ, kam se lze podívat dovnitř na prohlídku i na Štědrý den," řekl dnes Tregl ČTK.
Na zákupském zámku, který v minulosti patřil císařskému rodu Habsburků, dnes končí adventní prohlídky na zimním okruhu. Od Štědrého dne do 4. ledna na ně navážou prohlídky v jiné části zámku. Vánočně vyzdobené budou místnosti v severním a západním křídle druhého patra, které mají původní výzdobu z druhé poloviny 19. století. "Návštěvníci uvidí během prohlídky celkem 15 vánočních stromků, máme tam vánoční cukroví a další věci, ale snažíme se, aby vánoční výzdoba nepřebyla autenticitu toho interiéru," uvedl kastelán.
Ani výklad průvodce není podle něj zaměřený na Vánoce. "Samozřejmě zmiňujeme nějaké věci, ale nedominuje to ve výkladu. Je to také z důvodu, že Habsburkům tento zámek sloužil jako letní sídlo, takže Vánoce tady neslavili," řekl Tregl. Často se podle něj návštěvníci ptají, jaké dárky si tehdy aristokracie dávala. "Myslí si často třeba, že císař dával dárky v milionových hodnotách, ale tak to nebylo. Pro ně tohle bylo druhořadé, pro ně podstata Vánoc byla v křesťanském významu," dodal kastelán.
I proto je podle něj výklad průvodců i při vánočních prohlídkách spíše klasický. "S tím, že tu a tam tam zmíníme nějakou vánoční zajímavost. Například máme tam bustu z 19. století, která představuje arcivévodkyni Henriettu, což byla prateta císaře Františka Josefa I., a ta přinesla tradici zdobit vánoční stromky na habsburský císařský dvůr," uvedl Tregl. Původem nassavská princezna nechala v císařském paláci poprvé ozdobit stromeček doplněný zapálenými svíčkami na Vánoce roku 1816.
Přes vánoční prázdniny budou v Libereckém kraji přístupné ještě zámek Sychrov a hrad Valdštejn nedaleko Turnova. Na Sychrově bude na druhý svátek vánoční koncert a od soboty 27. prosince do 4. ledna mohou lidé přijít na prohlídky interiérů s vánočními stromky, ručně foukanými a malovanými ozdobami i dobovými dárky. Na Valdštejně bude o Štědrém dni koncert spojený s rozdáváním Betlémského světla. Další koncerty tam budou v pátek a v sobotu. Od 28. prosince do 2. ledna bude hrad lákat na prohlídky svátečně vyzdobeného areálu se sbírkou betlémů a andělů manželů Nechanských.