Před Vánoci přišel cenový šok v Penny

Kapr, losos a maso. Vánoční klasika v hlavní roli
Hlavní hvězdou letáku je bez debat třeboňský kapr. Penny ho nabízí za 16,90 Kč za 100 gramů, což je cena, která se v závěru roku vidí jen výjimečně. Pro rodiny, které chtějí dodržet tradici, je to jasná volba. Kdo na kapra moc není, může sáhnout po lososím filetu s kůží za 19,90 Kč za 100 gramů. I tady jde o výrazně sváteční nabídku.
Silně se hraje také na maso. Kuřecí prsní řízky jsou v akci za 109 Kč za kilogram, vepřová pečeně vyjde na 169 Kč za kilo a nechybí ani hovězí či mleté maso. Pro ty, kteří plánují víc než jen jednu slavnostní večeři, jde o ideální chvíli doplnit lednici i mrazák.
Zelenina, ovoce a základ kuchyně za vánoční ceny
Leták myslí i na přílohy a suroviny, bez kterých by štědrovečerní stůl nebyl kompletní. Brambory na salát jsou za 19,90 Kč za kilogram, mrkev stojí 9,90 Kč za kilo, celer vyjde rovněž na 9,90 Kč. Jablka Gala jsou za 19,90 Kč za kilogram, mandarinky v bedýnce za 69,90 Kč a banány jen za 17,90 Kč za kilo.
Nechybí ani mléčné výrobky a trvanlivé jistoty. Polotučné mléko koupíte za 9,90 Kč, majonézy a tatarské omáčky Hellmann’s se pohybují okolo 59,90 Kč, olej je za 29,90 Kč. To jsou položky, které se před Vánoci hodí prakticky do každé domácnosti.
Sladká tečka a drobnosti, které se neztratí
Penny nezapomíná ani na sladké a drobné radosti. Vánočky, pečivo, dezerty i čokolády jsou v akci, ceny se často drží pod hranicí 30 korun. Pro poslední návštěvy, malé dárky nebo rychlé pohoštění je to ideální řešení bez zbytečného stresu.
Celý leták působí jako jasný vzkaz: kdo nechce před Vánoci zbytečně utrácet, měl by do Penny zamířit právě mezi 20. a 23. prosincem. Nabídka je silná, cílená a míří přesně na to, co Češi pár dní před Štědrým dnem skutečně potřebují. A letos to Penny trefilo opravdu přesně.