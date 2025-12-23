Hokejová Sparta po dvou porážkách zabrala, deklasovala Olomouc 7:2
23. 12. 2025 – 22:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Sparty po dvou vystoupeních bez bodového zisku zabrali a v utkání 33.kola extraligy porazili Olomouc 7:2.
Hanákům tím utnuli sérii tří vítězství. Domácí rozhodli o triumfu čtyřmi zásahy během druhé třetiny, jimiž odpověděli na vyrovnání Kohoutů. Čtyřmi body za gól a tři asistence se před 15.353 diváky zaskvěl Michael Špaček. Obě branky poražených vstřelil Ondřej Najman.
"Zrovna to dneska nějak vyšlo," řekl Špaček, který však zopakoval čtyřbodové vystoupení během měsíce už podruhé - 7. prosince se stejnou bilancí podepsal pod výhru 6:1 nad Karlovými Vary. "Jsem rád, že jsem mohl takto přispět k úspěchu týmu, důležitější jsou ale ty body do tabulky, protože v ní je to hodně vyrovnané," dodal Špaček, jehož tým se posunul na druhé místo, na vedoucí Pardubice ztrácí dva body.
Sparťané měli od začátku navrch, ale dlouho ztroskotávali v koncovce na strážci olomouckého brankoviště Cichoňovi, který dres pražského celku v minulosti oblékal. Po několik velkých šancích Sparty se však musel v 16. minutě vyznamenat také jeho protějšek Kořenář při zakončení Fridricha. Jen o chvilku později už pohnul jako první skórem Pysyk.
V nástupu do druhé části Ondřej Najman vyrovnal, když pohotově zasáhl kotouč ze vzduchu. Na potvrzení, že to nebylo vysokou holí, si museli Olomoučtí chvilku počkat, ale nakonec moli slavit. Jejich euforie však vzala velmi rychle za své, když se hned o 59 sekund později prosadil v signalizované početní výhodě Kousal.
Ve 29. minutě, kdy už na přesilovku opravdu došlo, se do samostatného úniku dostal Špaček, trpělivě si při dlouhém bekhendovém blafáku počkal na zakončení a zvýšil na 3:1. Pražané se uklidnili a začali na ledě zcela dominovat. Ve 32. minutě se prosadil z dorážky Kryštof Hrabík. Clony před Cichoněm pak dokonale využil kapitán Chlapík.
Hostům patřil i vstup do třetího dějství, ale Kusko zazvonil jen na brankovou konstrukci. Olomouc vzápětí nevyužila přesilovku a ve 47. minutě bylo definitivě jasno, když kotouč za Cichoňova záda usměrnil Eberle. Chvilku poté rozjásal většinu zaplněného hlediště parádní ranou Řepík. Poslední slovo měl sice Najman, ale na jasné výhře Sparty nic nezměnil.
"Vůbec nám to tady dneska nevyšlo. První třetina byla ještě jakž takž, ale pak se nám to úplně celé sesypalo. Byli jsme všude pozdě, zatímco Sparta hrála výborně. Už to prostě nešlo naším směrem. Prostě zápas blbec. I kvůli spoustě fanoušků, kteří za námi dorazili, mě moc mrzí, že to utkání nevypadalo úplně jinak," řekl Najman.
"Kluci mají teď klidný alespoň ten jeden den, než pozítří odletíme do Davosu na Spenglerův pohár. Ještě aby ten jeden den seděli doma po třech porážkách, to bych jim opravdu nepřál. Jsem strašně rád i za ně. Povedlo se to i pro lidi, kteří šli domů také šťastní a spokojení, což náš těší," pochvaloval si kouč vítězů Jaroslav Nedvěd.