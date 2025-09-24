Konec září přináší dramatický obrat: z triček do svetrů během jediné noci
24. 9. 2025 – 19:15 | Zprávy | Žanet Ka
Během jediného dne se Česko loučí s babím létem. Meteorologové hlásí prudké ochlazení, déšť, vítr a výstrahu před ranními mrazíky.
Ještě před pár dny jsme chodili v krátkém rukávu a užívali si babí léto. Dnes, ve středu 24. září, se ale karty obracejí: teploty prudce padají, přichází déšť, vítr a na horách dokonce hrozí první vločky. Zlom, jaký meteorologové označují za výrazný, pocítíme všichni od zahrádkářů přes školáky až po řidiče na cestách.
Z tropů do sychravého podzimu
Minulý víkend připomínalo počasí spíše červenec než září, teploty přesahovaly pětadvacet stupňů, mnozí se koupali a sušili prádlo venku. Jenže příroda má svůj rytmus a tenhle týden ukazuje svou druhou tvář. Během pouhých 24 hodin se v celé zemi citelně ochlazuje. Dnešní hodnoty se pohybují mezi 6 až 16 °C a v noci se mohou objevit i přízemní mrazíky.
Není to výjimečné, září bývá měsícem prudkých zlomů. Letos se však amplituda teplot vyšplhala mimořádně vysoko: rozdíly mezi denním maximem a minimem dosáhly na některých místech až 11 stupňů.
Proč ten náhlý zlom?
Za proměnu počasí může masivní příliv studeného vzduchu od severu. Spolu se severovýchodním větrem přichází nejen ochlazení, ale i déšť, mlhy a hustá oblačnost. Ranní teploty se budou držet kolem šesti až deseti stupňů, pocitově však bude ještě chladněji.
Nejvyšší polohy Jeseníků a Krkonoš mohou v noci na čtvrtek zažít první sněhové vločky. Na konec září je to sice rarita, ale nikoli nemožná, horské počasí si pravidla diktuje samo.
Dopady na každodenní život
Takto rychlá změna žádá přizpůsobení:
- Domácnosti- ještě nedávno pikniky a sušení prádla, dnes kabáty a topení. Připravte se na nutnost odvzdušnit radiátory.
- Zdraví- náhlý pokles teplot je šokem pro organismus, nejvíce ohrožuje děti, seniory a lidi s oslabenou imunitou. Prevence proti nachlazení se teď vyplatí.
- Doprava- ranní namrzající silnice a mlhy mohou překvapit. Řidiči v horských oblastech by měli zvážit i dřívější přezutí pneumatik.
Výhled na další dny
Ani víkend nepřinese návrat k letním teplotám. Maximální denní hodnoty se budou držet mezi 10 a 16 °C, jihovýchodní regiony se výjimečně dočkají až 18 °C. Jinak se zdá, že chladnější trend vydrží i do začátku října.
Praktické tipy, jak přechod zvládnout
- Vrstvěte oblečení- svetry a bundy už mají své místo v šatníku.
- Chraňte zdraví- teplý čaj s medem, vitamíny a klidnější tempo mohou pomoci předejít nachlazení.
- Kontrolujte domácnost- připravte topení, prověřte okapy a nezapomeňte na zásobu dřeva či uhlí, pokud topíte tradičně.
- Řidiči pozor- mějte v autě deku, náhradní oblečení a plnou nádrž, počasí je nevyzpytatelné.