Letenky citelně podraží. Chystá se daň na letecké palivo

Zlaté časy „lidové“ letecké dopravy skončí. Padnou na oltář klimatické politiky Evropské unie, jejíž obsah se dá shrnout do zásady „když přikládáš pod kotel, zaplatíš“.

Cílem je snížit emise skleníkových plynů, které přispívají k oteplování planety. Do roku 2030 mají spadnout ve srovnání s rokem 1990 o 55 procent. A do roku 2050 potom chce sedmadvacítka dosáhnout uhlíkové neutrality.

Letecká doprava se na emisích před pandemií covidu podílela 3,7 procenty. Letecké palivo je přitom od roku 1986 pro mezinárodní linky – na rozdíl od železniční a silniční dopravy – osvobozeno od daně z přidané hodnoty.

Evropská komise se to chystá změnit. Vypracovala návrh minimálního zdanění znečisťujících leteckých paliv. Agentura Reuters píše, že ho předloží ve středu 14. července v balíku s celkovou revizí energií.

„Osvobození leteckého paliva od zdanění není v souladu se současnými výzvami a politikou v oblasti klimatu… Není přijatelné podporovat fosilní paliva na úkor ekologických zdrojů energie,“ píše se v dokumentu, ze kterého cituje Reuters.

Kdo to zaplatí?

Je patrné, že taková politika nebude zadarmo a že ji zaplatí pasažéři – v cenách letenek.

Letecké palivo je osvobozeno od zdanění. Dohodly se na tom v roce 1986 státy, které jsou členy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Cílem bylo podpořit rozvoj odvětví a udělat leteckou dopravu dostupnější pro větší počet lidí.

Podle plánu komise by od roku 2023 minimální sazba daně na letecké palivo začínala na nule a postupně by se během deseti let zvyšovala, dokud by nebyla zavedena plná sazba.

Aby však zdanění mělo skutečný dopad na klima planety, muselo by být zavedeno celosvětově, tedy všemi státy sdruženými v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO). A k takové dohodě je dlouhá cesta.

Bez problémů nemusí být ani zavedení daně v samotné Evropské unii. Změny daní v ní musí být přijímány jednomyslně.

Baťůžkáři skončí

Návrh Evropské komise neupřesňuje, jaká bude konečná sazba. Avšak píše se v něm, že udržitelná paliva, včetně obnovitelného vodíku a pokročilých biopaliv, by během zmíněného desetiletého období minimální dani nepodléhala.

Cílem je přimět letecké společnosti, aby začaly přecházet na udržitelná paliva, jako je například e-kerosin, a omezily tak emise skleníkových plynů. Zavedení těchto paliv však brání vysoké náklady a jejich podíl na evropské spotřebě leteckého paliva je nižší než procento.

Proto se také dá předpokládat, že komise navrhne letecké společnosti zavázat, aby používaly pevně stanovený minimální podíl udržitelných paliv.

Také tato regulace by se výrazně promítla do cen letenek.

Národní daně si stanovují členské země, ale Evropská komise může určit minimální sazbu daní. Například pro benzín směrnice stanovuje minimální sazbu 359 eur/1000 litrů, pro naftu 330 eur/1000 litrů.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, k chystaným novinkám v magazínu Peníze upozornil: „Když bude zdanění létání účinné, na mezikontinentálních linkách přepravy jako takové výrazně ubude. Kratším letům je environmentálně šetrnou alternativou železnice, ale těm delším už vlastně nic.“

V posledním čtvrtstoletí se přitom snížily ceny letenek natolik, že si mezikontinentální lety mohl dovolit lecjaký baťůžkář. Tyto časy mohou už za několik let skončit.