Slavný herec se vysmál Babišovi, teď mu chodí stovky urážek denně

4. 12. 2025 – 12:16 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Oblíbený herec si rýpnul do současné politické situace a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Populární herec Hynek Čermák je dobře známý skutečností, že se nikterak nerozpakuje dávat najevo své politické názory a komentovat současnou vládní situaci.

Dělá to už léta, je proto s podivem, že se po každém dalším komentáři vždycky najdou další a další lidé, které jeho názor dokáže smrtelně urazit.

Tentokrát se jich sešel opravdu pořádný zástup, protože si Čermák vzal do mířidel předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Respektive jeho střet zájmů a navrhovanou rošádu s ministry.

„Pane Babiši, my poznáme, že je ministrem Horáček s Pažoutem, i když prohodíte Pažouta s Horáčkem,“ směje se Čermák ve videu na Instagramu.

Uragán reakcí na sebe samozřejmě nenechal dlouho čekat. A celá řada z nich okamžitě zabíhá do nejjadrnějších vulgarit a urážek herce.

Sám Hynek si nicméně z potrefených nedělá moc těžkou hlavu. O pár dní později dokonce zveřejnil ukázku všemožných urážek a vulgárních invektiv na svém profilu.

„Takové komentáře chodí denně - asi tak 500 za den. Všechny mají společné jedno: žádná historie účtu, žádné jméno, žádné bydliště, žádné zaměstnání. Prostě anonymní,“ popsal.

„Kdo a proč tohle dělá? A proč ten, kdo tohle dělá, je přesvědčen, že sprostá slova a agrese jsou nejlepší komunikační zbraň?“ pokládá řečnickou otázku, na kterou se mu nejspíš nikdy žádné odpovědi nedostane.

