Lékaři připomínkovali novelu zákoníku práce o přesčasech, část úpravy odmítá

Lékaři předali ministerstvu práce připomínky k návrhu zákoníku práce, očekávají jejich zapracování do příštího týdne. Předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda dnes ČTK řekl, že podle něj by mohli s ministerstvy dospět ke shodě. Spolek Mladí lékaři ale podle stanoviska svého předsednictva návrh odmítá. Není podle něj dostatečně ošetřeno volno po 24hodinové službě. Takto dlouhá směna by podle nich měla mít speciální příplatek. Zhruba 6000 lékařů chce od prosince vypovědět přesčasy, pokud se nezmění zákoník práce a nenavýší se jejich základní mzdy a platy.

Návrh novely zákoníku práce, který spolek zveřejnil, upravuje dvě oblasti, které lékařům ministři práce a zdravotnictví přislíbili vyřešit. „Navrhovaná právní úprava obsahuje možnost až 24hodinového soustavného výkonu práce, který představuje kombinace směny (...) a na ní ve výjimečných, nepředvídatelných a nahodilých situacích navazující práce přesčas,“ píše se v odůvodnění návrhu. Směna bude moci podle zákona být nejvýše 12hodinová a o na ni navazujících přesčasech výslovně uvádí, že má jít o situace, kdy není možno práci v rozvrhu směn předem naplánovat a rozvrhnout. Ruší také od října zavedených až 832 hodin dobrovolné přesčasové práce za rok. Zástupci sekce ČLK si dnes podle Přády při schůzce na MPSV vyjasnili nejasnosti, které v návrhu viděli. Není podle něj například jasný způsob vykazování a placení 24hodinových směn a podmínky následujícího volna. „Z legislativního hlediska je šance, že by na tom mohla být shoda,“ řekl. Kritizoval ale to, že na připomínkování návrhu a jeho konzultaci s právníky měli lékaři jen jeden pracovní den. Lékaři své protesty oznámili poté, co bylo schváleno zdvojnásobení maximální přesčasové práce. Žádali návrat na původní úroveň. „Navrhované změny ostatně sami zaměstnanci ve zdravotnictví požadují a slibují si od nich výrazné zlepšení jejich pracovních podmínek a well-beingu, což se může zprostředkovaně projevit rovněž v kvalitě péče o pacienty,“ píše se v odůvodnění k poslaneckému návrhu, který mají předložit poslanci a ministři Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Vlastimil Válek (TOP 09). Zpravodajství Přesčasy už vypovědělo šest tisíc lékařů, přidat se k nim chtějí i sestry To ale Mladí lékaři v prohlášení předsednictva odmítají. „V legalizaci 24hodinových služeb vidíme rozpor v slaďování rodinného a profesního života a rozpor s principy příslušných evropských směrnic. Práce 24 hodin v celku je prokazatelně spojená s únavou a vyčerpáním zdravotníků, které mohou ohrožovat pacienty, a dlouhodobě ohrožuje na zdraví i samotné zdravotníky,“ uvedli. Za nedostatečnou považují také úpravy podmínek volna navazujícího na takovou celodenní směnu. V odůvodnění se uvádí, že po směně musí následovat alespoň osmihodinový odpočinek. Pokud je pak směna delší, například 22hodinová, bude se muset adekvátně prodloužit i odpočinek. „Daný zaměstnanec po skončení pracovní doby bude čerpat nepřetržitě alespoň 20 hodin denního odpočinku,“ píše se v materiálu. V odůvodnění se také uvádí, že omezením limitu přesčasové práce se ve zdravotnictví mohou i uspořit peníze. Toho, aby lékaři na novém systému neprodělali, se podle dřívějšího vyjádření předsedy Sekce mladých lékařů ČLK Přády obávali i protestující lékaři, kterých je zhruba 6000. V nemocnicích pracuje podle dat ÚZIS asi 22 000 lékařů, podle sekce slouží přesčasy asi 13 000 z nich. Mladí lékaři žádají, aby byly 24hodinové služby finančně zvýhodněné. „Návrh nepředpokládá žádné další příplatky, to jest zůstávají pouze příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek a případně za přesčas,“ napsali v prohlášení předsednictva spolku. Spolek Mladí lékaři má podle informací na webu asi 1000 členů a kolem 10 000 příznivců, členství v ČLK je pro lékaře povinné ze zákona. Chtějí také zvýšenou ochranu zaměstnanců pečujících o děti do jednoho roku věku, těhotných žen nebo pracujících na zkrácený úvazek, aby jim nebylo možné 24hodinovou službu nařídit. Mohlo by vás zajímat Válek slibuje, že do konce listopadu bude v Česku 360 000 balení penicilinu

Ministři lékařům slíbili snížení počtu přesčasů, vyřešeno ale není nic

Prosincovou přesčasovou práci dosud vypovědělo na pět tisíc lékařů