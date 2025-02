Lékařům vadí zneužívání pohotovosti, navrhují výrazně vyšší poplatky

Urgentní příjem jen pro naléhavé případy a ostatní ať si počkají, hlásí lékaři.

Lékaři v České republice čelí nepříliš vhodné situaci na pohotovostech a urgentních příjmech. Až třetina pacientů odbavených v těchto místech totiž přichází s problémy, které by úplně bez problémů mohl vyřešit normální praktický lékař nebo dokonce lékárník.

A starat se o banální případy namísto akutních a vážných, které onu pohotovost opravdu potřebují, si lékaři samozřejmě nijak zvlášť neužívají. Primář Zdeněk Monhart z Nemocnice Znojmo popisuje, že na urgentní příjem přijdou třeba ve tři ráno pacienti, které trochu bolí v krku či několik dní záda, protože se jim prostě nechce sedět v čekárně u praktického lékaře. Za pohotovostní příjem se sice platí 90 korun, ale to nikoho nevyvádí z míry. Internisté proto navrhují zvýšení: 250 až 300 korun už by mohlo pacienty bez akutních potíží odradit.

Vláda však tento návrh odmítá. Lékaři by také rádi viděli návrat poplatků za pobyt v nemocnici. Dříve se platilo mezi 60 a 100 korunami a podle Monharta by návrat placení mohl zabránit situacím, kdy rodiny nechávají starší pacienty v nemocnici déle, než je nutné, například přes víkend, protože pobyt je zdarma.

Počet internistů v Česku klesá – za posledních šest let se jejich počet snížil o více než šedesát, přičemž aktuálně jich je zhruba 900. Což je velmi nepříjemný trend, vzhledem k tomu, že potřeba jejich péče vzhledem ke stárnutí populace naopak roste. Lékaři proto upozorňují, že bez změny systému může být ohrožena dostupnost zdravotní péče, což by nejvíce postihlo nízkopříjmové skupiny obyvatel. Kdo si nemůže dovolit soukromou péči, by musel přetrpět dlouhé čekání nebo dokonce sníženou dostupnost lékaře.

Poplatky u lékaře byly z velké části zrušeny v roce 2015 za vlády Bohuslava Sobotky – zůstal pouze právě zmiňovaný poplatek za pohotovost. A zvyšování se nejspíš reálně konat nebude: Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba by zavedení finančních nebo organizačních bariér mohlo vést k tomu, že se někteří pacienti nedostanou k péči, kterou skutečně potřebují. Místo toho je prý potřeba zefektivnit systém a posílit pojišťovny, o čemž poslanci právě jednají.