Legendární herec v hrůze z dnešní mládeže: "Nad tím zůstává rozum stát"
1. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Slavného herce děsí stav dnešních středoškoláků.
Herec Zdeněk Žák se proslavil impozantním portfoliem divadelních, filmových i seriálových rolí. Herectví ale není jeho jediná expertiza: Zdeněk je také zkušený pedagog, který působí na Mezinárodní konzervatoři v Praze.
Když pak pronese komentáře směrem ke vzdělání a všeobecnému rozhledu mladé generace, můžeme přepokládat, že nevaří úplně z vody a že alespoň trochu ví, o čem mluví.
Moc pochval pro dnešní mládež z jeho úst nicméně nezaznělo: „Učím na škole, setkávám se tam s těmi středoškoláky, a je to hrůza. Začínám z toho být tak trošku nervózní, protože to by nás jednou mohlo dostat do takového průseru, že bychom se z toho nevzpamatovali,“ prohlásil bez obalu v rozhovoru pro magazín eXtra.cz.
Rozhled je podle Žáka zužován především výchovou a digitální kulturou: „Tyhle počítače a vůbec... Pohled mladých na kulturu je ovlivněn tím, co jim předkládají v televizi. Svědčí to o tom, co jim předkládají noviny nebo jak jsou vychovaní. Třeba mám žáky na škole, a oni nevědí, co to je partyzán. Mysleli si, že to je sýr parmezán. A to jsou děti, které vyšly z devítiletky. Nad tím zůstává rozum stát,“ skrývá hlavu v dlaních.
Znalost historie našeho národa se prý vytrácí jakbysmet: „Ta děcka nevědí ani, kdo to byl Karel IV. Na Husa se radši neptám. Co je naše historie, o té už vůbec nic nevědí. Oni vědí spoustu věcí ze světa, které jsou úplně na nic. Ale že jsme nějaký národ, to už přestává u nás mít smysl,“ prohlásil ponuře.