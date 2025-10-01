Kliknutím podepíšete smlouvu, kterou už nikdy nezrušíte - na tohle si dejte bacha
1. 10. 2025 – 7:12 | Zprávy | Anna Pecena
Tajná past: Jak se nebankovní úvěry mění v pasti a ztráty
Když půjčka promění dům na vězení
Stará rada říká: půjčuj moudře. Ale co když vám někdo nabídne půjčku, která vypadá jako záchrana, a ve skutečnosti vás připoutá do dluhového otroctví? Nebankovní úvěry často lákají lidi v nouzi s příslibem snadného přístupu, dokonce i pro ty, kdo by v bance neprošli.
Jenže pozor: poskytovatelé nebankovních půjček si často neověří, zda opravdu máte z čeho splácet. A když splátku nezvládnete, začíná peklo – pokuty, sankce, a brzy možná i exekuce.
Případ paní Hany je znepokojivý. Nevěděla o tom, že dostala podnikatelský úvěr – přiměli ji založit živnostenský list – a když se zpozdila, úroky a sankce vyletěly do astronomických výšin.
Zdá se výhodné – ale skrývá lano
Skryté úroky a děsivé RPSN
Reklamují „nízký úrok“, ale přitom vás zasypou poplatky, penále a vysokou úrokovou sazbou skrytou v drobném písmu. Některé půjčky dosahují ročního nákladu nad 500 % při přepočtu.
Peníze si nevidíte – ale poplatky platíte
Jako představa: zaplatíte „administrativní“ poplatek dřív, než vůbec uvidíte korunu úvěru. A pak čekáte. Konečně peníze nepřijdou a firma zmizí s vašimi penězi.
Sdílení informací o těch, co se brání
Pokud se odvážíte napadnout smlouvu u Finančního arbitra, může vás čekat „trest“ – nebankovní firmy mezi sebou sdílejí vaše jméno a chování.
Jak neutratit celý důchod a vyhrát nad parazity
Zůstaňte u regulovaných institucí – ověřte, že poskytovatel je registrován u ČNB.
Vypočítejte skutečné náklady – požadujte RPSN, celkovou částku ke splacení, sankce. Nenechte se zmást reklamou.
Zeptejte se na smlouvu detailně – nepochopitelné klauzule? Odmítejte podepsat.
Porovnání a odborná pomoc – dluhové poradenství, Finanční arbitr či spotřebitelské organizace.
Nebojte se smlouvu napadnout – pokud věřitel neověřil vaši schopnost splácet, smlouva může být neplatná.