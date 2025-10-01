Dnes je středa 1. října 2025., Svátek má Igor
1. 10. 2025 – 7:12 | Zprávy | Anna Pecena

Kliknutím podepíšete smlouvu, kterou už nikdy nezrušíte - na tohle si dejte bacha
podvod na seniorazdroj: AI DALL-e
Tajná past: Jak se nebankovní úvěry mění v pasti a ztráty

Když půjčka promění dům na vězení

Stará rada říká: půjčuj moudře. Ale co když vám někdo nabídne půjčku, která vypadá jako záchrana, a ve skutečnosti vás připoutá do dluhového otroctví? Nebankovní úvěry často lákají lidi v nouzi s příslibem snadného přístupu, dokonce i pro ty, kdo by v bance neprošli.

Jenže pozor: poskytovatelé nebankovních půjček si často neověří, zda opravdu máte z čeho splácet. A když splátku nezvládnete, začíná peklo – pokuty, sankce, a brzy možná i exekuce. 

Případ paní Hany je znepokojivý. Nevěděla o tom, že dostala podnikatelský úvěr – přiměli ji založit živnostenský list – a když se zpozdila, úroky a sankce vyletěly do astronomických výšin.

Zdá se výhodné – ale skrývá lano

Skryté úroky a děsivé RPSN

Reklamují „nízký úrok“, ale přitom vás zasypou poplatky, penále a vysokou úrokovou sazbou skrytou v drobném písmu. Některé půjčky dosahují ročního nákladu nad 500 % při přepočtu. 

Peníze si nevidíte – ale poplatky platíte

Jako představa: zaplatíte „administrativní“ poplatek dřív, než vůbec uvidíte korunu úvěru. A pak čekáte. Konečně peníze nepřijdou a firma zmizí s vašimi penězi. 

Sdílení informací o těch, co se brání

Pokud se odvážíte napadnout smlouvu u Finančního arbitra, může vás čekat „trest“ – nebankovní firmy mezi sebou sdílejí vaše jméno a chování. 

Jak neutratit celý důchod a vyhrát nad parazity

  1. Zůstaňte u regulovaných institucí – ověřte, že poskytovatel je registrován u ČNB. 

  2. Vypočítejte skutečné náklady – požadujte RPSN, celkovou částku ke splacení, sankce. Nenechte se zmást reklamou.

  3. Zeptejte se na smlouvu detailně – nepochopitelné klauzule? Odmítejte podepsat.

  4. Porovnání a odborná pomoc – dluhové poradenství, Finanční arbitr či spotřebitelské organizace.

  5. Nebojte se smlouvu napadnout – pokud věřitel neověřil vaši schopnost splácet, smlouva může být neplatná. 

Když dluh roste rychleji než důchod

U seniorů je problém obzvlášť palčivý. Z důchodu se špatně splácí vysoké splátky, a když přijde neočekávaný výdaj – třeba oprava pračky nebo doplatek za léky – rozpočet se sesype jako domeček z karet. A právě v té chvíli se stává nebankovní půjčka „rychlou pomocí“. Realita? Po měsíci už dlužíte dvojnásobek a věřitel čeká jen na první zpoždění, aby vás mohl zasypat sankcemi. Dluh pak roste mnohem rychleji než jakýkoli důchod.

Jak se bránit a nepodlehnout tlaku

Podvodníci hrají na emoce – tlačí na rychlé rozhodnutí, straší, že nabídka platí jen dnes. První obrana? Nikdy nic nepodepisovat pod tlakem. Pokud vám někdo tvrdí, že „musíte jednat okamžitě“, je to první varovný signál, že jde o trik. Vždy si vemte čas na rozmyšlenou, zavolejte dětem, známým nebo si nechte poradit v poradně. Opravdová pomoc se totiž nikdy neskrývá v podezřele výhodné půjčce, ale v chladné hlavě a zdravé skepsi.

