Dnes je středa 4. února 2026., Svátek má Jarmila
Počasí dnes 3°C Zataženo

Tenhle leták zvedá tlak konkurenci: Kaufland srazil ceny másla, masa i pití na minimum

4. 2. 2026 – 8:28 | Zprávy | Anna Pecena

Tenhle leták zvedá tlak konkurenci: Kaufland srazil ceny másla, masa i pití na minimum
nákupy v kauflanduzdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Leták Kauflandu na období od 4. 2. do 10. 2. 2026 ukazuje, že honba za nejlevnějším nákupem ještě zdaleka nekončí. Oblíbené české klasiky, maso, sladkosti i drogerie jdou cenově prudce dolů a některé položky vypadají spíš jako návrat o několik let zpátky než běžná únorová nabídka.

Kaufland tentokrát vsadil na osvědčenou kombinaci: základní potraviny za ceny, které nutí zpomalit u regálu, a k tomu pár „šokových“ slev, jež mají potenciál vyprázdnit peněženku i spíž zároveň.

První rána přichází hned u mléčných výrobků. Jihočeské máslo Madeta stojí 39,90 Kč, což je cena, která se v posledních měsících objevuje spíš výjimečně. Smetanový jogurt z Valašska vyjde na 8,90 Kč a 30% eidam na 11,90 Kč za 100 gramů. K tomu tradiční pomazánkové za 21,90 Kč a základ snídaňového menu je vyřešený bez většího přemýšlení.

Maso, uzeniny a klasika na talíř

Silnou stránkou letáku je maso. Vepřová kýta bez kosti spadla na 79,90 Kč za kilo, což je nabídka, která míří hlavně na víkendové vaření. Nejvýš jakostní šunka Prantl vychází na 19,90 Kč za 100 gramů a mandarinky z Turecka jsou za 24,90 Kč za kilo. K tomu slunečnicový olej za 34,90 Kč a domácí kuchyně má vystaráno i bez kompromisů.

Z nápojů zaujme Kofola v balení pěti lahví o objemu 2,25 litru za 29,90 Kč. Pivo Gambrinus Original 10 je za 12,90 Kč a Radegast Rázná 12 vyjde na 21,90 Kč. Nealko řeší Mattoni za 14,90 Kč nebo ochucená Magnesia Plus za 22,90 Kč.

Sladkosti, drogerie a věci, které se hodí do zásoby

Sladká část letáku rozhodně nezaostává. Sedita Horalky jsou za 9,90 Kč, tyčinka Orion za stejnou cenu a pralinky Lindt Lindor vyjdou na 147,90 Kč. Na delší zásobu potěší zlevněné těstoviny Rosické za 18,90 Kč nebo jasmínová rýže Menu Gold za 69,90 Kč za dvoukilové balení.

Drogerie hraje na velká balení. Tablety do myčky Jar za 499,90 Kč, v economy variantě prostředek na nádobí za 139,90 Kč. Aviváž Silan vyjde na 139,90 Kč, prací gel Jelen na 179,90 Kč a Propesko granule pro psy na 239,90 Kč.

Celkově leták působí jako jasný vzkaz: kdo plánuje větší nákup, tady má šanci ušetřit bez hledání kompromisů v kvalitě. Kaufland tentokrát míří přímo na instinkt lovce slev a dělá to překvapivě přesně.

Tagy:
potraviny Kaufland slevy nákupy akce
Zdroje:
kupi.cz, Kaufland.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Legendám odzvonilo a mládí vpřed: České herečky mají novou královnu. Uhodnete jméno?

Následující článek

Co v žádném případě nedávat do myčky? Většina lidí to neví, hrozí přitom vážné škody

Nejnovější články