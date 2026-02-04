Tenhle leták zvedá tlak konkurenci: Kaufland srazil ceny másla, masa i pití na minimum
4. 2. 2026 – 8:28 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Kauflandu na období od 4. 2. do 10. 2. 2026 ukazuje, že honba za nejlevnějším nákupem ještě zdaleka nekončí. Oblíbené české klasiky, maso, sladkosti i drogerie jdou cenově prudce dolů a některé položky vypadají spíš jako návrat o několik let zpátky než běžná únorová nabídka.
Kaufland tentokrát vsadil na osvědčenou kombinaci: základní potraviny za ceny, které nutí zpomalit u regálu, a k tomu pár „šokových“ slev, jež mají potenciál vyprázdnit peněženku i spíž zároveň.
První rána přichází hned u mléčných výrobků. Jihočeské máslo Madeta stojí 39,90 Kč, což je cena, která se v posledních měsících objevuje spíš výjimečně. Smetanový jogurt z Valašska vyjde na 8,90 Kč a 30% eidam na 11,90 Kč za 100 gramů. K tomu tradiční pomazánkové za 21,90 Kč a základ snídaňového menu je vyřešený bez většího přemýšlení.
Maso, uzeniny a klasika na talíř
Silnou stránkou letáku je maso. Vepřová kýta bez kosti spadla na 79,90 Kč za kilo, což je nabídka, která míří hlavně na víkendové vaření. Nejvýš jakostní šunka Prantl vychází na 19,90 Kč za 100 gramů a mandarinky z Turecka jsou za 24,90 Kč za kilo. K tomu slunečnicový olej za 34,90 Kč a domácí kuchyně má vystaráno i bez kompromisů.
Z nápojů zaujme Kofola v balení pěti lahví o objemu 2,25 litru za 29,90 Kč. Pivo Gambrinus Original 10 je za 12,90 Kč a Radegast Rázná 12 vyjde na 21,90 Kč. Nealko řeší Mattoni za 14,90 Kč nebo ochucená Magnesia Plus za 22,90 Kč.
Sladkosti, drogerie a věci, které se hodí do zásoby
Sladká část letáku rozhodně nezaostává. Sedita Horalky jsou za 9,90 Kč, tyčinka Orion za stejnou cenu a pralinky Lindt Lindor vyjdou na 147,90 Kč. Na delší zásobu potěší zlevněné těstoviny Rosické za 18,90 Kč nebo jasmínová rýže Menu Gold za 69,90 Kč za dvoukilové balení.
Drogerie hraje na velká balení. Tablety do myčky Jar za 499,90 Kč, v economy variantě prostředek na nádobí za 139,90 Kč. Aviváž Silan vyjde na 139,90 Kč, prací gel Jelen na 179,90 Kč a Propesko granule pro psy na 239,90 Kč.
Celkově leták působí jako jasný vzkaz: kdo plánuje větší nákup, tady má šanci ušetřit bez hledání kompromisů v kvalitě. Kaufland tentokrát míří přímo na instinkt lovce slev a dělá to překvapivě přesně.