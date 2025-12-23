33 let spolu! Slavná herečka prozradila tajemství spokojeného a láskyplného vztahu
23. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka nedávno oslavila životní jubileum a svěřila se, že se vlastně vůbec není čeho bát.
Potkat ji na večírku nebo jen tak na ulici, nejspíš ani ten nejsrdnatější tipér by trefil věk správně. Půvabná herečka Tereza Bebarová totiž nedávno oslavila padesátiny, od pohledu ale vypadá zhruba tak o generaci mladší.
Sama Tereza dodává dámám sebevědomí, aby se žádného věku nebály: „Je to moc fajn období, jako musím říct, že doporučuji se jako nebát padesátky, že je to krásný věk, který otevírá spoustu otázek a mění úplně životní energii. Takže já jsem zvědavá, co to ještě všechno přinese,“ svěřila se pro eXtra.cz.
Dokonce by bylo k debatě, jestli by se vůbec chtěla vracet do mládí. Ve třiceti totiž prý měla daleko víc starostí: „Tehdy jsem přemýšlela, jestli chci děti a jaká budu matka, úplně mě to děsilo. Všechno to mám za sebou. Mám dvě děti, jsem nesmírně vděčná, že jsem do toho šla, protože taky jednu dobu vypadalo, že budu bezdětná. A já teď jenom sklízím plody toho, že se všechno povedlo, do čeho jsem tu energii navalila,“ zamyslela se.
Děti nakonec s partnerem měla a byť se bála, aby jejich příchod náhodou nějakým způsobem neohrozil vztah, nakonec všechno proběhlo v nejlepším pořádku. A láska, která trvá už neskutečných 33 let, protože Tereza si svého životního partnera našla, když jí bylo teprve 17 let, nikam nezmizela.
Recept, jak si zajistit dlouhý a spokojený vztah, je podle Terezy jediný: Nic neskrývat.
„Já měla velké štěstí na partnera, který se mnou chce pracovat. Má motivaci ke spolupráci a já tomu jsem taky otevřená, i když je to zase komplikovanější, protože to herectví člověka mnohdy zavede někam, kam nemůže jeho partner,“ přiznala.
„My máme s partnerem ještě takovou svoji metodu, jmenuje se to metoda pravdy, že o sobě víme úplně všechno, dobré i zlé, a nelžeme si v ničem, takže takové to 'co oči nevidí, to srdce nebolí', to u nás neplatí,“ vysvětlila.
Inu, tahle láska bude nejspíš jedna z těch velmi vzácných, které jsou už napořád.