Jak na kocovinu? Vyprošťováky letem světem

MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Gratulujeme, probudili jste se do nového roku. Pokud byly oslavy bujarejší, možná je vaše ráno trochu krušnější než v běžný pracovní den. Pokud doma nemáte českou klasiku v podobě vajíček a slaniny a nechce se vám čekat, než se uvaří česnečka, můžete se inspirovat oblíbenými vyprošťováky ze zahraničí.

Ať už do sebe vpravíte cokoli, je potřeba si uvědomit, že kocovina je vlastně důsledkem dehydratace a rychlého poklesu cukru v krvi. I proto je jedním z nejosvědčenějších "léků" coca-cola – je to tekutina, navíc plná chybějícího cukru. Poradit si s následky večerního pití lze však i o něco zdravěji.

Třeba v Austrálii kocovinu léčí způsobem, nad nímž by zaplesalo srdíčko nejednoho hipstera nebo labužníka – toastem s rozmačkaným avokádem! Rychle se jím zažene vlčí hlad a navíc vysoký obsah draslíku doplní klíčový minerál. A pokud ještě toast přes usmažením obalíte ve vajíčku, máte hotový vyprošťovací zázrak!

Za zdravý a zároveň chutný lék na kocovinu lze jednoznačně považovat vietnamskou hovězí polévku Pho bo. Velmi silný vývar je plný živin, maso je bohaté na proteiny, chilli nastartuje organismus a nelze opominout ani množství vody, které se díky polévce do těla dostane.

Tělu rozhodně neuškodí ani italský všelék na vše – velmi silné espresso. Kvalitně připravený italský lomcovák by probudil i zombie. Jen příliš nevyřeší absenci tekutin – káva má totiž naopak odvodňovací účinky, takže je potřeba k pressíčku dodat alespoň lahev vody.

Sicilané k tomu ještě dodávají svůj tajný tip – žvýkání sušených býčích koulí. Nu, sice je to v podstatě sušené hovězí jako každé jiné, ale je už na vás, zda trik vyzkoušíte, nebo raději nasadíte černé brýle a zbytek dne nějak protrpíte…

Tuk, mastnota a kalorie

Přesuňme se však směrem ke klasice – mastné, tučné jídlo… V tomhle ohledu rozhodně nezklame Velká Británie. Takovým instantním kocovinovým jídlem do ruky je klobáska v listovém těstě. Mnohem kvalitněji však svou práci odvede poctivá anglická snídaně – klobásky, slanina, houby, vajíčka, fazole…

Pro ty, jejichž rozbouřený žaludek takovéhle jídlo nezvládne, je tu i o něco méně náročnější lék, a to roztavený sýr. Samozřejmě ideální je třeba na pizze, ale svou službu udělá i klasicky roztavený sýr v toastu. Platí tady to samé, co u Australanů – pokud se toast předtím osmaží ve vajíčku, je nový den rychleji snesitelnější.

Naši přímí západní sousedi samozřejmě nedají dopustit na poctivý německý currywurst. Ten je oblíbenou svačinou nebo rychlým doplněním jídla kdykoli během dne, nicméně teprve den po večírku naplno doceníte jeho geniální promyšlenost – kombinace množství kořeněné omáčky s teplou mastnou klobáskou probudí vaše otupělé smysly. I když pravda, není to nic pro extra háklivé žaludky, kterým by mohl rozbouřenost ještě trochu podnítit.

Dršťky, slané kakao i ústřice

Když už jsme u těch žaludků… Na Balkáně a v Turecku funguje jako oblíbený vyprošťovák dršťková polévky. Ta je podle lokality obohacená o různé další suroviny – ocet, paprika, cibule, slanina, vejce, citron, ale třeba i mléko.

Mléko používají jako základ na Novém Zélandu, tam si na ráno připravují strouhaný sýr a kakao se špetkou soli. Není přesně jasné, jak to funguje, ale nezní to tak špatně.

Po přečtení receptu na mexický vyprošťovák se slané kakao zdá jako běžné pitíčko. Vuelva de la vida, v překladu "návrat k životu", musí zvládnout postavit na nohy každého, kdo propadl chuti místní tequily. Takže časem vznikl opravdu vyladěný koktejl, který ale může někomu připadat už moc překombinovaný, možná i nechutný… Uznejte: Jde o kombinaci mořských plodů (nesmí chybět krevety, chobotnice, ústřice), rajčat, chilli papriček, česneku a cibule naložených v kečupu a šťávě z citronů a limetek. Někde na závěr přidávají i avokádo.

Zmrtvýchvstání má v názvu i bolivijský kocovinový lék, ten by český žaludek zvládl jistě o něco lépe. Připomíná v podstatě tak trochu hustý guláš – s množstvím chilli papriček, brambor, česneku, kmínu a vepřového. Podává se s chlebem.

I v Česku se ví, že možná nejjednodušší je kocovinu přepít, takže ranní vyprošťovací pivíčko je poměrně oblíbenou jistotou. V některých zemích mají alkoholové cloumáky trochu silnější – ve Francii sahají třeba po osvědčené Bloody Marry – notoricky známém koktejlu zahrnujícímu vodku, rajčatovou šťávu, sůl, pepř, citron, tabasco a worchestrovou omáčku.

Ani to však není nic proti Namibii – tam, když to v noci přeženou, sahají ráno po buvolím mléku. A ne, nemá to nic společného se zvířaty: smíchá se zmrzlina, klasický rum, tmavý rum, krémový likér a zakysaná smetana. Prý funguje zaručeně, jen žaludek možné místo zklidnění ještě trochu podráždí...