Ambasáda je připravena Češce z flotily případně poskytnout konzulární pomoc
2. 10. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
České velvyslanectví v Tel Avivu ví o zadržených účastnících flotily pro Gazu od izraelské strany.
Je připraveno poskytnout odpovídající konzulární pomoc, pokud by o ni česká občanka požádala. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi a vezou je do Izraele, odkud budou vyhoštěni do Evropy, informovalo izraelské ministerstvo zahraničí. Mezi zadrženými plavidly je také loď, na které plula Češka Šárka Přikrylová. Ta dříve ČTK potvrdila, že flotilu obklíčili izraelští vojáci.
"Zastupitelský úřad v Tel Avivu o zadržených účastnících flotily ví od izraelské strany. V případě, že česká občanka požádá o konzulární pomoc, jsme připraveni odpovídají konzulární pomoc poskytnout," uvedl Drake.
Ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje českým občanům cestovat do pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. "Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním," uvedl úřad.
Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66.000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.
Masivní izraelské bombardování Pásmo Gazy zdevastovalo a většina z jeho asi dvou milionů obyvatel nyní přežívá jen na velmi malé části území v katastrofálních podmínkách. Letos v srpnu panel OSN oznámil, že v Gaze je hladomor. V září nezávislá vyšetřovací komise OSN zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael páchá v Pásmu Gazy genocidu. Izraelská vláda tato obvinění odmítá.