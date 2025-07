Lagerfeld bez cenzury: "Krása nestačí, značky vás nespasí a tepláky jsou prohraná bitva"

7. 7. 2025 – 10:09 | Magazín | Natálie Kozak

Módní ikona a mistr ostrého jazyka. Karl Lagerfeld nejen oblékal ženy, ale i nemilosrdně komentoval jejich chyby. Sám o sobě pronesl: „Jsem jako karikatura sebe samého, a to se mi líbí. Je to jako maska. Pro mě je to karneval po celý rok.“

Génius stylu, módní císař a muž, který se nebál říkat věci nahlas. Někdy až brutálně. Jeho výroky o ženách, stylu, štěstí i životě budily vášně, ale jedno mu nikdo nemůže upřít: měl dar odhalovat pravdu bez příkras.

Co tedy podle Karla dělá ženy nešťastnými? A jak z toho ven?

Ztracená kontrola: Tepláky nejsou outfit, ale kapitulace

„Tepláky jsou symbolem porážky. Ztratili jste kontrolu nad svým životem, a proto jste si koupili tepláky,“ pronesl Lagerfeld a v jediném bonmotu rozcupoval náš pandemický šatník.

Ano, sportovní pohodlí si našlo cestu i na přehlídková mola, ale podle Karla to není omluva. V teplákách prý nevycházíme do světa, ale vzdáváme se. I když může být zrovna pondělí ráno, šedivo a vám se nechce do ničeho, právě tehdy je nejvyšší čas obléct něco, co vám připomene vlastní sílu. Co vás narovná. Co vám, byť jen naoko, vrátí kontrolu nad světem.

Lagerfeld sice občas přeháněl, ale tahle myšlenka je trefná. Oblečení má moc měnit náladu. Tak proč si ho nevzít na pomoc?

Krása pomíjí, styl zůstává

“Rozhodně nikdy neříkejte ,laciné,. Můžete být tím nejvíce šik člověkem na světě i v obyčejném tričku a džínách, záleží jen na vás,” Tak zněla slova Karla Lagerfelda a skrývá se v nich důležitá pravda o stylu, která překračuje cenovky a loga. Móda podle něj není otázkou peněz, ale postoje, autenticity a toho, jak se člověk nese. Skutečný styl totiž nevychází z přemrštěného rozpočtu, ale z citu, osobnosti a odvahy být sám sebou. Takže až příště sáhnete po „obyčejném“ outfitu, nezapomeňte: právě vy ho můžete proměnit ve výjimečný.

Nenaplněná očekávání: Sebevědomí si nekoupíte

„Nepoužívejte drahé oblečení k zakrytí své nejistoty. Buďte na sebe hrdí, ne kvůli značkám, ale kvůli tomu, kým jste.“ Tento výrok je často připisován Karlu Lagerfeldovi, ale konkrétní zdroj není vždy uveden. I tady Lagerfeld mířil přímo na komoru přesně po svém.

Značky, loga, luxusní tašky- to všechno může na chvíli zapůsobit. Ale pokud si pod tím vším neseme pochybnosti, nejistotu nebo pocit méněcennosti, nepomůže ani nejnovější kolekce od Gucciho. Lagerfeld věřil, že styl má být výrazem osobnosti, ne pokusem ji nahradit. Luxus není problém. Problém je, když si od něj slibujeme něco, co nám nemůže dát: trvalý pocit hodnoty. A právě to podle něj dělá ženy nešťastné, ta marná snaha „doběhnout“ vlastní štěstí skrz šatník.

Zničená individualita: Móda jako stroj na uniformitu

„Být trendy je tou poslední fází před tím být nevkusný,“ říkával často. Být stylová neznamená být otrokyní novinek, ale vybírat si, co vás vyjadřuje. Módní volba jako forma osobní svobody? Přesně to Lagerfeld podporoval. Bál se uniformity. Když všichni začnou nosit totéž, z módy se stává jen hračka bez duše. A když se ženy vzdají svého stylu ve jménu „co se teď nosí“, přicházejí podle něj o něco cenného: o vlastní identitu.

Styl není otázka peněženky, ale postoje

„Nemůžete být falešně elegantní. Ale můžete být elegantní ve falešné kožešině,“ prohlásil Lagerfeld s typickou dávkou neúprosnosti. Měl pravdu, skutečná elegance nezačíná v luxusním butiku, ale v hlavě a v postoji. Můžete mít šatník plný značkového oblečení, ale pokud vám chybí vnitřní jistota, vkus a schopnost nést věci s grácií, zůstane to jen drahou fasádou. Karl často poukazoval na to, že elegance je něco, co se nedá koupit, že je to přirozenost, rozhodnost a vědomí vlastní hodnoty. A to byl styl, jaký obdivoval: ne ten, který křičí cenovkami, ale ten, který šeptá sebevědomím.

Co z toho plyne?

Lagerfeldovy výroky znějí ostře. Někdy až příliš. Ale mezi řádky je možné číst výzvu: Neschovávejte se za pohodlí, značky nebo cizí trendy. Vystupte z uniformity, přestaňte se omlouvat a buďte hrdé na to, kým jste, nejen na to, co máte na sobě. Možná to nebudete vy, kdo na příští přehlídce změní pravidla módy. Ale budete to vy, kdo se ráno podívá do zrcadla a s úsměvem si řekne: „Tahle verze mě se mi líbí.“