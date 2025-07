Pro vznik filmu Sbormistr měla velký význam i funkce koordinátorky intimity

7. 7. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Pro vznik filmu Sbormistr, v němž se režisér a scenárista Ondřej Provazník inspiroval zejména kauzou sexuálního zneužívání kolem pěveckého sboru Bambini di Praga, měla velký význam i funkce koordinátorky intimity.

Té se zhostila Martina Čurdová. Její úlohou bylo vytvořit v choulostivějších scénách dívkám komfortní prostředí tak, aby neprožívaly žádné trauma. Její pomoci využívala zejména Kateřina Falbrová, představitelka Karolíny, dívky, která se touží prosadit v elitním sboru.

"Karolína je ve filmu stejně stará jako v době natáčení já, tedy třináctiletá, takže některé věci tam byly přirozeně dané z reálného života. Ale před natáčením jsme samozřejmě měli workshopy s intimní a sexuální koučkou, která nás i s Jurajem (Lojem) připravovala, což bylo moc fajn," řekla ČTK Falbrová. "Povoláním Martiny Čurdové bylo nás připravit na tu sexuální scénu a samozřejmě i na záběry ze sauny, běhání ve sněhu a podobné náročné scény," dodala.

V eroticky nejvypjatější scéně odehrávající se v newyorském hotelu Falbrovou zastoupila dublerka. "Okolo té scény bylo strašné haló a můj táta na začátku, když jsme četli scénář, chtěl, abych v té scéně vůbec nebyla. Ale postupem času se to ujasnilo a nakonec to bylo tak, že tam mám jen malý podíl na začátku, a potom jsem se schovávala do skříně a na sexuálních aktech jsem to vůbec nebyla já," vysvětlila Falbrová.

Drama Sbormistr se odehrává v proslulém dívčím pěveckém sboru, který vede pětatřicátník Vítězslav Mácha v podání Juraje Loje, charismatický muž s pověstí skvělého, ale taky autoritářského sbormistra. Život elitního souboru sleduje divák očima třináctileté Karolíny, která se v extrémně soutěživém kolektivu snaží prosadit a vyrovnat se tak své starší sestře. Hlavní sesterskou dvojici ztvárnily v době natáčení třináctiletá Kateřina Falbrová a patnáctiletá Maya Kintera.

Film bude mít dnes večer premiéru v Hlavní soutěži karlovarského festivalu o Křišťálový glóbus. Očekávaný snímek uvedou tuzemská kina od 10. července.