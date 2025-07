Zavazadla pod dohledem: Jak letiště vydělávají na centimetrech navíc - a na vás

Začíná to nenápadně. Koupíte si letenku za lákavou cenu, těšíte se na víkend v zahraničí nebo vytouženou dovolenou. Věříte, že vše zvládnete s malým kufříkem nebo batohem. A pak – těsně před nástupem do letadla – přijde nepříjemné překvapení. Pracovník letiště vás zastaví, kufr vloží do kovového rámu, a pokud kousek přečuhuje, následuje oznámení: „Tohle musí do podpalubí. Poplatek je 50 euro.“

Na tom by ještě nebylo nic výjimečného. Přísná pravidla mají aerolinky v podmínkách. Jenže jak ukázal uniklý interní e-mail jedné z odbavovacích firem, pracovníci letiště za takto „odhalená“ zavazadla dostávají finanční odměnu. Konkrétně částku okolo jedné libry (v přepočtu necelých 30 Kč) za každý kufr, který označí jako příliš velký pro palubu. Odměny se týkají tzv. „gate bagů“, tedy zavazadel, která se kontrolují až u nástupní brány. Čím víc odhalených přestupků, tím víc peněz do kapsy.

Kufr o centimetr navíc? Můžete platit víc než za letenku

Zákazníci přitom často nemají ponětí, že kufr, který jim prošel při předchozím letu, najednou nevyhovuje. U některých dopravců je maximální rozměr zdarma přepravovaného zavazadla tak malý, že se do něj nevejde ani běžný kabinový kufr. Pokud cestující nemá přikoupenou možnost „velkého příručního zavazadla“, zbývá jen doufat, že se vyhne kontrole. A právě to otevírá prostor pro konflikt. Letištní personál je totiž – a to zcela legálně – finančně motivován, aby takové cestující hledal. Nejde o pokyny samotných aerolinek, ale o rozhodnutí odbavovacích společností, které s dopravci spolupracují. A protože výběr pokut za kufr navíc přináší jak firmám, tak jednotlivým pracovníkům zisk, roste tlak na důsledné kontroly.

Mnozí cestující popisují stresující zážitky, kdy museli narychlo přerovnávat obsah batohu, oblékali si několik vrstev oblečení nebo hádali s personálem, který trval na doplatku. Podle jednoho bývalého zaměstnance odbavovací služby je kontrola zavazadel jednou z nepopulárnějších částí práce. „Je to jako chytat černé pasažéry. Riskujete hádky, nadávky a někdy i víc. Zkuste si zastavit skupinku rozjařených mladíků na rozlučce a říct jim, že mají zaplatit víc, než dali za samotnou letenku.“

Naděje z Bruselu: možná zavazadlo navíc zdarma

Téma příručních zavazadel se stalo natolik ožehavým, že se dostalo až na stůl evropských institucí. Dopravní výbor Evropského parlamentu letos v červnu odhlasoval návrh, podle nějž by každý cestující měl mít právo vzít si zdarma na palubu dvě zavazadla: jedno klasické kabinové o součtu rozměrů do 100 cm a k tomu jedno menší osobní.

Konkrétně se hovoří o možnosti mít navíc zdarma příruční zavazadlo do 7 kg, což by znamenalo konec mnoha současných poplatků a zmírnění současných restrikcí. Návrh má silnou podporu mezi spotřebitelskými organizacemi i částí veřejnosti. Jeho cílem je především větší transparentnost, spravedlnost a ochrana spotřebitele. Aby návrh začal skutečně platit, musí jej ještě schválit většina členských států Evropské unie. Pokud projde, bude se vztahovat na všechny lety v rámci EU i na spoje odlétající nebo přilétající do Unie. To by znamenalo zásadní změnu pro miliony cestujících – a zároveň tlak na nízkonákladové dopravce, kteří na poplatcích za zavazadla výrazně vydělávají.

Závěr: mít správně velké zavazadlo dnes nestačí

V současné situaci se tak cestování s nízkonákladovou společností může snadno změnit v loterii. Ani správně sbalený kufr nemusí stačit, pokud narazíte na přísnějšího pracovníka – motivovaného finanční odměnou. Aerolinky tvrdí, že pravidla jsou známá a předem komunikovaná, ale praxe na letištích tomu často neodpovídá. A dokud se pravidla nezmění na celoevropské úrovni, platí jednoduchá rada: změřte si zavazadlo předem, raději dvakrát. Protože tenhle centimetr navíc vás může stát víc než celá letenka.