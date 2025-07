Bezosova svatba přepsala dějiny luxusu. Šokující částka převálcovala i královské obřady

1. 7. 2025 – 11:32 | Magazín | Žanet Ka

zdroj: Profimedia

Na gondolách připlouvali miliardáři, do paláců proudily šaty haute couture a benátská laguna se rozzářila šperky, které by vystačily na výplaty celého menšího státu. Když si zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Lauren Sánchez rozhodli říct své „ano“, svět byl svědkem svatby, která se nepodobala ničemu, co jsme doposud viděli. Nešlo jen o lásku. Šlo o moc, styl, peníze – a Benátky.

Tři dny, které otřásly lagunou Zatímco běžní turisté si z gondoly fotili Ponte di Rialto, nad hlavami jim svištěly tryskáče se jmény jako Oprah, DiCaprio, Ivanka Trump nebo Kardashian. Víc než 90 soukromých letadel přistálo během pár hodin. Ulice zaplavily černé vodní taxíky, zarezervované 24/7 jen pro svatební hosty. Celé Benátky se na chvíli proměnily v luxusní kulisu nejdražší svatby dekády. A cenovka? Odhady mluví o 40 až 55 milionech eur. Magazín Žádný Hollywood: William plánuje čistku, která zasáhne i děti Harryho San Giorgio jako benátský Hollywood Obřad se odehrál v bazilice San Giorgio Maggiore, ikonickém místě, kam se běžně turisté nedostanou – alespoň ne bez pozvánky vytištěné zlatým písmem. Po obřadu se hosté přesunuli na soukromý ostrov v benátském Arsenalu, který byl pečlivě přestavěn na VIP ráj. Každý z hostů dostal vlastní loď, vlastní asistentku a vlastní bezpečnostní tým. Lauren jako módní chameleon Nevěsta během tří dnů vystřídala 27 (!) modelů od návrhářů jako Dolce & Gabbana, Versace či Balenciaga. Každý outfit byl laděn k části dne, lokaci, náladě i hostům. Jen zásnubní prsten, 30karátový diamant, měl hodnotu přes 5 milionů dolarů – a to se ještě nepočítají doplňky a šperky za dalších 20 milionů. V jednu chvíli měla Lauren na sobě více šperků než celý královský dvůr včetně korunovačních klenotů. zdroj: socialmedia Opulentní hostina a vůně Benátek Svatbu nezajišťoval nikdo menší než tříhvězdičkový šéfkuchař Fabrizio Mellino. Menu? Osmichodová večeře s lanýži, benátskými plody moře, šampaňským z rezervních ročníků a tradičními dezerty od nejstarší benátské cukrárny Rosa Salva. Ta pro svatebčany pekla na míru: zaletti s kandovaným ovocem, millefoglie s pravou vanilkou z Madagaskaru a legendární tiramisu v křišťálových mističkách z Muránského skla. Bezpečnost, jakou nemá ani Bílý dům Ochranka? Zhruba 50 mužů v civilu, čtyři čluny pobřežní stráže, čtyři zablokované ulice a zapečetěné hotely Cipriani, Gritti Palace, Aman i Danieli. Když někdo z hostů kýchnul, číšník už stál s hedvábným kapesníkem. Soukromí bylo absolutní – až na stovky objektivů paparazziů, kteří se na slavnost sjeli z celého světa. Dary městu, nebo odpustky? Aby toho nebylo málo, Bezos nezapomněl ani na velkorysé gesto vůči městu. Věnoval více než milion eur na výzkum benátské laguny, univerzitě Ca’ Foscari i UNESCO. Možná pokus o změnu image? Nebo prostě způsob, jak po sobě nezanechat jen obří uhlíkovou stopu. Celkem svatba zakladatele Amazonu Jeffa Bezose přinesla italskému rozpočtu zhruba 957 milionů eur , informuje agentura Reuters s odvoláním na italské ministerstvo cestovního ruchu. A to je, mimochodem, 67 % ročních příjmů Benátek od turistů. Magazín Když láska stojí miliony: Má smysl kupovat dítěti byt už v plenkách? Město na pomezí radosti a protestu Benátky zažily nápor, který překonal i nejvyšší sezónu. Někteří místní nadšeně pronajímali své domy za horentní částky, jiní vyšli do ulic s transparenty: „No Space for Bezos“. Ačkoliv svatba přinesla regionu podle italské vlády mediální zásah v hodnotě téměř miliardy dolarů, část obyvatel se ptá: co z toho budeme mít, až svět zase odletí? zdroj: socialmedia Co za to? Všechno – a ještě víc Svatba Lauren a Jeffa nebyla jen o dvou zamilovaných lidech. Byla to událost, která redefinovala pojem „luxus“. Festival šampaňského, výšivek, červených koberců a dokonalé logistiky. Byla to pohádka, která stála skoro miliardu. A přesto se všechno točilo jen kolem jednoho slova, které zaznělo v benátské bazilice: ano.