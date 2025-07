Toto si opravdu bohatá žena nikdy neoblékne:

4. 7. 2025

Mít peníze ještě neznamená mít styl. A mít styl? To neznamená ukazovat cenu každého kusu oblečení, jako by to byla účtenka nalepená na čele. Skutečně bohaté ženy, ty, které už dávno nepotřebují nikoho ohromovat, se neřídí trendy, ale vlastním citem pro vkus, tradici a diskrétní eleganci.

Existuje seznam „stylových tabu“, které si skutečně zámožná žena nikdy neoblékne. Naopak je snadno najdete v běžných šatnících těch, kdo teprve o bohatství sní. Jste zvědaví? Tady jsou příklady, co bohatá žena do svého šatníku nikdy nepustí a proč. Výrazná loga na první pohled Příliš velké logo Gucci? Křičí módu, nikoli vkus. | zdroj: gucci.com Bohatí nemusí všem dávat najevo, co mají v šatníku. Žádné obrovské nápisy „Dior“ nebo „Gucci“ přes tričko, kalhoty či kabelku. Je to mikrotrend, který baví hlavně influencery a celebrity, ale mezi skutečnými elitami? Nikdy. Kvalita a vkus mluví samy za sebe, bez nutnosti křičet o značce. Magazín Bezosova svatba přepsala dějiny luxusu. Šokující částka převálcovala i královské obřady Levná krajka? To fakt ne! Krajkové šaty? Ve skutečnosti jsou často pohodlné maximálně na fotce na Instagramu. V běžném životě jsou nepohodlné a navíc často působí levně, když nejsou z té pravé, kvalitní krajky. Bohaté ženy raději volí materiály, které v sobě nesou luxus a zároveň komfort. Pletené kousky z bazaru? Zapomeňte! Kašmír- nejen pohodlí, ale i investice do funkčnosti a stylu | zdroj: Pexels Pletenina je nadčasová, ale jedině ta kvalitní a příjemná na dotek. Rolák z tržnice za pár stovek se hned vytahá a vybledne, což okamžitě prozradí, že nejde o investici, ale jen o rychlou volbu. Bohaté dámy vsází na pečlivě vybranou vlnu nebo kašmír, který vydrží léta. Přehnaně formální obleky? Už ne. Ležérně elegantní dámský oblek – kvalita, střih a komfort v jednom | zdroj: Instagram Doby, kdy rigidní kostýmek znamenal úspěch, jsou pryč. Dnes je v módě ležérní elegance, taková, která neomezuje, ale dává prostor individualitě. Kancelářská uniforma s vyžehlenými záhyby? Spíš vidíte na úřednících než na bohatých ženách, které dokážou být sofistikované i v méně formálních střizích. Kyselé barvy? Kdepak! Když chcete vypadat jako milion, vybírej si barvy, které působí ušlechtile. Smaragdová, hluboká čokoládová, rubínová… nikoli křiklavé neonové tóny, které často nosí ti, kdo chtějí za každou cenu upoutat pozornost. Elegance totiž spočívá v decentnosti. Ušlechtilý odstín elegantních šatů | zdroj: Instagram Mini sukně na hraně… vkusu? Ne díky. Bohaté ženy nepotřebují ukazovat víc, než je třeba, aby zaujaly. Mají v rukávu jiné trumfy: rafinované střihy, nečekané rozparky, elegantní dekolty co nechávají prostor fantazii. Masový trh často nabízí právě tu vyzývavou mini, ale ta je pro ty, co chtějí být za každou cenu středem pozornosti a často dost nevydařeně. Spíše se zaměřte na kvalitu a styl. Síťované punčocháče? Raději ne. Elegantní matné černé punčocháče – praktická a nadčasová volba. | zdroj: Instagram Proč nosit něco, co je úplně zbytečné, vypadá vulgárně, vyžaduje extra pozornost a navíc nechrání před zimou? Černé matné punčocháče nebo kalhoty jsou sázkou na jistotu a eleganci. Přesně to, co bohaté ženy chtějí. Černá kabelka a boty? Dávno passé. Univerzální černá je sice klasika, ale bohaté ženy si mohou dovolit hrát si s barvami, tvary i materiály. Mají tolik párů bot a kabelek, že černá lodička není jejich jediným řešením. Pro ně je módní hračka, pro ostatní často nutnost. Kožich z přírodní kožešiny? Už jen vintage. Dříve symbol luxusu, dnes v očích bohatých lidí spíš přežitek, který se neshoduje s moderními ekologickými postoji. Pravá bohyně módy raději sáhne po stylovém kožichu z technických materiálů nebo vyhledá unikátní vintage kousek, než aby nosila nový norkový kožich, na který si možná někdo musí vzít půjčku. Magazín Šperky, které září i po letech: Jak byste o ně měli pečovat? Skutečné bohatství není otázkou viditelných značek nebo křiklavých trendů. Je to umění nenápadnosti, kvality a vkusu, které mluví za své. A pokud chcete vypadat jako dáma z vyšší společnosti, začněte tím, že se vyhnete právě těmto „zakázaným“ kouskům.