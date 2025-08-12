Kvíz - vyznáte se v československém filmu?
12. 8. 2025 – 11:30 | Magazín | Alexej Chundryl
Otestujte si své znalosti kinematografie z období 1948–1989. V každé otázce vyberte jednu správnou odpověď.
1. Který z následujících filmů režíroval Jiří Menzel?
a) Vesničko má středisková
b) Marečku, podejte mi pero!
c) Spalovač mrtvol
d) Obecná škola
2. Jak se jmenuje film, ve kterém Rudolf Hrušínský hraje revizora autobusů?
a) Bílá paní
b) Dopis pro Julii
c) Dovolená s Andělem
d) Anděl na horách
3. Kdo složil hudbu k filmu "Markéta Lazarová"?
a) Zdeněk Liška
b) Jaroslav Uhlíř
c) Karel Svoboda
d) Angelo Michajlov
4. V jakém roce měl premiéru film "Pelíšky"?
a) 1989
b) 1992
c) 1999
d) 2001
5. Jak se jmenuje postava, kterou hraje Josef Kemr ve filmu "Na samotě u lesa"?
a) Lavička
b) Komárek
c) Krahulík
d) Burda
6. Film "Tři oříšky pro Popelku" byl československo-… koprodukce. S jakou zemí?
a) NDR
b) Maďarsko
c) SSSR
d) Polsko
7. Kdo hrál hlavní roli v komedii "Vrchní, prchni!"?
a) Josef Abrhám
b) Luděk Sobota
c) Petr Nárožný
d) Milan Kňažko
8. Jak se jmenuje film o fotbalovém brankáři, který se dostal do vězení?
a) Muž, který vyhrál
b) Brankář bydlí v naší ulici
c) Muž, který vycházel z hrobu
d) Brankář a smrt
9. Který z následujících filmů NEpatří do 60. let?
a) Spalovač mrtvol
b) Lásky jedné plavovlásky
c) Ostře sledované vlaky
d) Vesničko má středisková
10. Jak se jmenuje herec, který hrál dědu Komárka v "Na samotě u lesa"?
a) Josef Kemr
b) František Filipovský
c) Josef Vinklář
d) Václav Lohniský
Správné odpovědi:
-
a) Vesničko má středisková
-
d) Anděl na horách
-
a) Zdeněk Liška
-
c) 1999
-
a) Lavička
-
a) NDR
-
a) Josef Abrhám
-
b) Brankář bydlí v naší ulici
-
d) Vesničko má středisková
-
a) Josef Kemr
Vyhodnocení:
-
8–10 bodů: Skvělá práce! Československé filmy znáte jako svoje boty. Možná byste mohli do nějaké televizní soutěže.
-
5–7 bodů: Dobrá znalost, ale pár klasik vám uniklo. To ale doženete velmi snadno!
-
2–4 body: Základní přehled máte, ale je co doplňovat. Tak šup do archivu.
-
0–1 bod: Asi nejste fanoušek starých československých filmů – některým byste určitě měli dát šanci!