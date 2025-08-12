Horoskop na týden od 11. do 17. srpna: Koho čekají zvraty, které mu obrátí život naruby?
12. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Natálie Kozak
V pondělí 11. srpna se na ranní obloze seřadí hned šest planet: Merkur, Jupiter, Venuše, Uran, Saturn a retrográdní Neptun. Taková kosmická „defilé“ přinese rozporuplné vibrace. Na jednu stranu vás zaplaví energie a chuť hory přenášet, na druhou může být těžké si tento elán udržet. Hrozí rychlé vyhoření nebo špatný odhad vlastních sil.
Nad našimi hlavami se odehraje výjimečné nebeské představení. Šest planet postavených do jedné linie a jejich spojené vibrace slibují vlnu energie, nápadů i nečekaných zvratů. Někoho pošlou do víru nových příležitostí, jinému připomenou, že je čas přibrzdit a přehodnotit směr.
Beran
DiplomacieTento týden sáhněte po trpělivosti a umění naslouchat. Obzvlášť pokud půjde o peníze, držte emoce na uzdě a zvažujte každý krok. Mezi pondělím a středou vás to bude lákat stáhnout se do ústraní, ale právě tehdy mohou přijít zajímavé pracovní nabídky. Klidný, vyrovnaný přístup v napjatých chvílích vám otevře dveře k výhodným kontaktům. A nezapomeňte- sport nebo procházka v přírodě vám pomůže vypustit páru.Dobré dny: 11. 8., 13. 8.
Býk
UpřímnostNa začátku týdne budete sami sobě malou hádankou. Touha po změnách se bude míchat se strachem opustit staré jistoty. Udělejte si čas na poctivou analýzu: co opravdu chcete a proč to zatím nešlo uskutečnit? Upřímnost k sobě vám ukáže směr a dodá sílu pro velké cíle. Sdílejte své nápady s důvěryhodným člověkem, můžete získat partnera pro nový projekt i finanční podporu.Dobré dny: 15. 8., 16. 8.
Blíženci
KontrolaTento týden bude zkouškou vaší schopnosti vystupovat před lidmi. Ať už prezentujete projekt, nebo hájíte vlastní názor, klíčem bude jasné vyjadřování a kontrola emocí. Díky tomu se vyhnete manipulacím. Zapomeňte na intriky, vše, co se budete snažit skrýt, brzy vyplave na povrch a mohlo by poškodit vaši pověst.Šťastné dny: 13. 8., 15. 8.
Rak
OdpočinekTentokrát si dovolte pracovat bez velkého tlaku. Vybírejte úkoly, které jsou jasné a předvídatelné. Odpočinete si od stresu minulých dnů a ideálně si naplánujte krátkou dovolenou. Radostné aktivity vám dobíjí energii. S financemi budete v klidu, ale držte se rozumného utrácení, spontánní nákup by vás mohl brzy mrzet.Dobré dny: 14. 8., 15. 8.
Lev
Kreativita„Průvod planet“ vás doslova nabije nápady. Tento týden se stanete vlastním manažerem- budete chtít posílit svou značku a zlepšit finanční situaci. Vaše organizační schopnosti se teď vyplatí, proto se nebojte příležitostí, kde je můžete ukázat. Nepochybujte o sobě a přitáhnete pozornost, kterou potřebujete.Dobré dny: 12. 8., 14. 8.
Panna
ZmatekZačátek týdne může působit trochu rozostřeně. Těžko se budete soustředit i na běžné věci. Planety teď jdou proti vaší praktické energii, a proto je lepší odložit důležitá jednání, podpisy smluv nebo velká rozhodnutí až na druhou polovinu týdne. Jakmile vliv „průvodu“ zeslábne, vrátí se i vaše produktivita a lepší nálada.Dobré dny: 16. 8., 17. 8.
Váhy
ZměnyTýden přinese situaci, která se zpočátku bude tvářit jako chyba, ale ve skutečnosti odhalí novou příležitost a možná i skrze známé. Připravte se na události, které vás nasměrují k zásadním změnám. Víkend věnujte lidem, kterým důvěřujete, jejich společnost vás uklidní a dodá inspiraci.Dobré dny: 14. 8., 17. 8.
Štír
SebevědomíBudete mít chuť zvládnout vše a nejlépe bez námahy. Tuto vlnu přinese pondělní planetární přehlídka. Jen pozor, abyste nešli hlavou proti zdi a neutrpěli finanční ztráty. Tento týden platí jednoduchá rada: naslouchejte svým emocím, ale nepřehlušte jimi hlas rozumu.Šťastné dny: 14. 8., 17. 8.
Střelec
VytrvalostZačátek týdne bude trochu ospalý, motivace na bodu mrazu. Jedinou cestou ven je přimět se k činnosti, i kdyby jen na oko. Do středy se ale dostanete do tempa a budete sami sobě vděční za disciplínu. O víkendu očekávejte dobré zprávy, zasloužené díky vaší vytrvalosti.Šťastné dny: 16. 8., 17. 8.
Kozoroh
PodrážděnostPondělí může odhalit vaši méně laskavou stránku- přísnost, netoleranci a podrážděnost vůči chybám ostatních. Abyste si nepoškodili vztahy, věnujte se v týdnu osobnímu rozvoji a přemýšlejte, co vám poslední dny přinesly. Sport nebo kreativní činnost vám pomohou zklidnit vnitřní napětí.Šťastné dny: 14. 8., 17. 8.
Vodnář
SebevědomíNebojte se tento týden plavat proti proudu. Možná, že okolí vaše rozhodnutí nepochopí, ale důležité je, abyste jim rozuměli vy. Rady si vyslechněte, ale konečné slovo dejte intuici, ta vás teď povede k užitečným výsledkům.Šťastné dny: 12. 8., 16. 8.
Ryby
RizikoMůžete se stát „vrbou“ pro své okolí- lidé vás budou častěji žádat o pomoc. Naslouchejte, ale dávejte si pozor, aby někdo nezneužil vaší empatie a nepřehodil na vás své problémy. Držte se jen nejdůležitějších úkolů, jinak hrozí, že se vaše energie rozptýlí do ztracena.Příznivé dny: 14. 8., 15. 8.