Pojištění majetku? Tohle jsou pasti, do kterých se vás budou snažit chytit, hlavně pokud jste důchodci
12. 8. 2025 – 11:38 | Zprávy | Anna Pecena
Na obrazovce vypadá všechno růžově – pojištění za pár stovek, spokojený usměvavý senior a sliby, že se o vás postará „silná a férová“ společnost. Realita? U mnoha levných pojistek se ve chvíli, kdy vám shoří kuchyň nebo vyteče pračka, dozvíte, že vám pojišťovna nezaplatí skoro nic. A to už může být pozdě.
Když levné znamená drahé
Pojišťovny dobře vědí, že starší lidé chtějí šetřit, a proto jim nabízí „výhodné“ balíčky. Cena se tváří nízká, ale krytí rizik bývá bídné. Na papíře jste pojištěni na všechno, ve skutečnosti se po neštěstí dozvíte, že nárok na plnění prakticky nemáte. Typickým trikem je nastavení směšných limitů: povodeň krytá jen do 10 tisíc, požár způsobený technickou závadou neproplácí vůbec, krádež uznají jen s potvrzením o násilném vniknutí – a to i v případě, že jste doma.
Další ranou je vysoká spoluúčast. U levných pojistek není výjimkou 20 %, což při škodě 200 tisíc znamená, že sami doplatíte 40 tisíc.
Smluvní „miny“, na které si dejte pozor
Levné pojistky jsou často navržené tak, aby vydělaly hlavně pojišťovnám. Na první pohled vypadají přehledně, ale klíčové detaily bývají ukryté v odstavcích psaných drobným písmem. Nejčastější pasti:
Podpojištění – pojištěná částka je výrazně nižší než hodnota vašeho majetku, takže při škodě dostanete jen zlomek.
Výluky – škody způsobené „běžným opotřebením“ nebo „nevhodným užíváním“ pojišťovna vůbec nehradí.
Akční cena jen na chvíli – po roce platíte klidně dvojnásobek a smlouva se sama prodlouží.
Nebezpečné jsou i telefonické nabídky. Prodejci tlačí na rychlé rozhodnutí a spoléhají, že si smlouvu doma už nebudete pročítat.
Jak se bránit a ušetřit
Pokud chcete být opravdu chráněni a zároveň neplatit zbytečně, držte se těchto zásad:
Nikdy neuzavírejte pojištění jen na základě reklamy.
Chtějte kompletní seznam krytých rizik a výluk.
Zajímejte se o výši spoluúčasti a skutečné limity plnění.
Nechte si nabídku domů a poraďte se s rodinou.
Porovnejte alespoň tři různé pojišťovny.
Pokud už pojistku máte, vyplatí se jednou za rok zkontrolovat, zda vás opravdu kryje – a zda neplatíte za něco, co nepotřebujete. Ušetřené peníze je lepší mít na účtu než v kapse pojišťovny, která vám pak stejně nic nevyplatí.
Pamatujte: u pojištění majetku platí, že každá ušetřená stokoruna na pojistném může znamenat ztrátu statisíců při škodě. A ti, kdo vám „výhodnou“ smlouvu prodají, u vašeho požáru nebo po vloupání stát nebudou.