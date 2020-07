Kufru na kolečkách je 50 let. Říkali, že to je 'bláznivý vynález'

EXKLUZIVNĚ MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Od chvíle, kdy se začaly prodávat první kufry na kolečkách, letos uplyne půl století. A moderní verzi tohoto zavazadla používáme pouhé čtvrtstoletí. Přitom je to tak užitečná a triviální věc…

Kolo je ve Wikipedii popsáno jako plochá součástka kruhového tvaru, která se může otáčet kolem svého středu. Nevíme, kdo ho vynalezl, ale poznatky, které máme, ukazují, že to bylo před sedmi tisíci lety na Blízkém východě v oblasti Mezopotámie.

Za vynálezem každopádně stál mimořádně důvtipný člověk. Musel mít značnou dávku fantazie, protože předloha kola (na hřídeli) se v přírodě nevyskytuje. Pravda, Slunce je kulaté a občas se 'zakulatí' také Měsíc, jenže tato tělesa se neotáčí, nekutálí se po obloze.

Kolo je nepochybně jeden z nejvýznamnějších vynálezů v dějinách lidstva. Bez kola bychom neměli tradiční typy motorů, nejezdily by nejen dostavníky, ale také vlaky a auta... a nefungovala by hromada dalších věcí.

Je proto s podivem, že teprve v posledních desetiletích jsme dali prastarý vynález - kola (či spíše kolečka) - pod kufry (a nákupní tašky), a tak si ulehčili cestování (i nákupy).

Pohodlí matkou pokroku

Nahlíženo hromadnou výrobou, příběh cestovního kufru na kolečkách začal před půlstoletím. Za jeho vynálezce je nejčastěji pokládán Američan Bernard Sadow, pozdější majitel společnosti U. S. Luggage.

Inovátor, který měl v Americe zapsány dvě desítky patentů, se jednou s manželkou a dvěma dětmi vracel z dovolené v Karibiku a na letišti v portorickém San Juanu zápasil s ohromnými kufry. A tak dostal spásný nápad vybavit zavazadlo čtyřmi kolečky a popruhem.

S ručně vyrobeným prototypem Sadow obcházel obchodní domy v New Yorku, které však o kufr na kolečkách nejevily zájem. Někde se mu dokonce vysmáli. "Rovnou mi řekli, že jsem blázen a divili se – 'nikdo přece nebude tahat zavazadla na kolech!'"

Nakonec ale Sadow uspěl u řetězce Macy’s, který jeho první kufr na kolečkách prodal v říjnu 1970. A počátkem roku 1972 si dal zavazadlo patentovat.

Svým majitelům však jeho kufr kdovíjak cenné služby neposkytoval. Se čtyřmi kolečky na úzkém dnu a pružným popruhem byl neohrabaný, vratký a často se převracel. Proto se také nikdy výrazněji nerozšířil.

Chybami se konstruktéři učí

Sadowovo zavazadlo nicméně nebylo prvním svého druhu, což dokazuje snímek pořízený na Lipském veletrhu v srpnu 1940.

V tomto případě je na první pohled patrné, kde udělali konstruktéři chybu. Kolečkový podvozek nebyl nijak praktický. Kufr jste z něj museli vymontovat, abyste ho mohli postavit. Patrně proto se tato kombinace nikdy hromadně nevyráběla.

Do výroby si nenašla cestu ani obdoba Sadowova kufru, kterou předvedl už v roce 1954 jugoslávský malíř Alfred Krupa. Důvod byl nasnadě: Socialistické podniky byly zvyklé vyrábět to, co nařídila stranovláda.

Kolečkové kufry moderního střihu – takové, jaké známe dnes – spatřily světlo světa až v roce 1987, kdy Robert Plath, pilot společnosti Northwest Airlines, chtěl usnadnit práci se zavazadly sobě, kolegům a letuškám.

S kufrem za americkým snem

Plathovi (a nejen jemu) tehdejší kufry na kolečkách připadaly nepraktické. Zavřel se tedy v garáži a vytvořil novou verzi.

Kolečka přidělal na hranu kratší strany zavazadla, tak aby při tažení byla širší hrana základny kolmo na směr jízdy, a na protilehlou stranu umístil výsuvnou rukojeť. (Povšimnete si, že v Americe vznikají v garážích velké věci – kromě moderního kufru tam začínal s Windows zakladatel Microsoftu Bill Gates a své první počítače v nich stvořila také ikona Applu – Steve Jobs.)

O Plathovy kufry byl obrovský zájem – nejen mezi zaměstnanci Northwest Airlines, ale i dalších aerolinek. A tak pilot založil firmu TravelPro, která je začala pod značkou Rollaboard vyrábět. V roce 1991 si pak zaregistroval si ochranou značku, rozšířil firmu a začal s produkcí pro veřejnost.

Do poloviny devadesátých let se tyto kufry rozšířily po celém světě. V té době už Plath dopravní letadla nepilotoval. Užíval si zisky z firmy a tantiémy z patentu.

Tomu se dá říct splněný americký sen. A stačil k němu jediný dobrý nápad!